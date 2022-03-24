В Telegram распространяется видеоролик, в котором запечатлены движущиеся по трассе военные автомобили. В подписи к видео говорится, что, вероятно, эта техника направляется на территорию Украины. Это не так, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

На самом деле запечатленные на кадрах автомобили едут на обучение, полная информация о котором доступна в официальном Telegram-канале Министерства обороны РК и на официальном сайте ведомства.

«В Вооруженных силах Казахстана проходит зимний период обучения, продолжающийся с декабря по март. Он начался с подготовки военнослужащих по специальности. Постепенно переходя от отделений к батальонам, осуществляется поэтапное боевое слаживание и отработка взаимодействия на всех уровнях. Занятия по боевой подготовке организованы согласно плану, связаны с передвижением сил и средств из пунктов постоянной дислокации на учебные полигоны и в обратном направлении. Передвижение военной техники осуществляется своим ходом, на автомобильных тралах и железнодорожным транспортом. Интенсивность боевой подготовки постепенно наращивается. К окончанию зимнего периода обучения воинские подразделения уже в масштабе отдельных батальонов и бригад приступят к проведению тактических учений с боевой стрельбой», — говорится в публикации на сайте Министерства от 19 марта 2022 года.

Ранее в ведомстве уже опровергали слухи об участии казахстанской армии в конфликте на территории Украины. В пресс-службе министерства сообщали, что запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается.