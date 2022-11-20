О фейковом видео с вбросом бюллетеней предупредили казахстанцев

В социальных сетях в Казахстане распространяется снятое в Украине видео с вбросом пачки бюллетеней в урну для голосования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz .

Фото: stopfake.kz

В соцсетях распространяется видео, на котором видна вброшенная в урну для голосования пачка бюллетеней. Оно снято не в Казахстане. На самом деле, этот ролик был записан еще весной 2019 года в Украине. Его оригинал можно найти на YouTube.

В полной версии даже можно разглядеть флаг Украины, висящий на стене, и герб на урнах для голосования. Позже, осенью 2019 года, это видео распространяли уже в Рунете с подписью о том, что нарушение было зафиксировано в Санкт-Петербурге.

Все это говорит о том, что ролик не имеет к Казахстану никакого отношения.