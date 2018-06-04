Видеодайджест по итогам участия Сагинтаева в заседании Совета Глав правительств СНГ в Душанбе

В этот же день Бакытжан Сагинтаев провел двусторонние встречи с Премьер-Министрами Российской Федерации Дмитрием Медведевым и Кыргызской Республики Мухаммедкалыем Абылгазиевым.1 июня, перед началом работы заседания СГП СНГ, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял у себя глав правительственных делегаций. В ходе встречи рассмотрены планы совместной работы, а также вопросы предстоящего заседания Совета.Совета Глав правительств состоялось в узком и расширенном составах, по его окончании состоялось подписание итоговых документов и церемония фотографирования глав делегаций государств-участников СНГ.