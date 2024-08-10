«Видят мудрость только зрячие сердца» Статьи 10 августа 2024 г. 5:15 4 Анатолий Лаптев, заслуженный деятель искусств РК, режиссер, оператор, журналист Почти двадцать лет назад был снят документальный фильм «Стезя бессмертия степи» Накануне дня рождения Абая хотел бы вспомнить о своем фильме, посвященном ему, – «Стезя бессмертия степи». Абай Кунанбаев – признанный миром гений, великий казахский поэт, философ, гуманист. Рожденный в самом центре Еразийского континента, среди необъятных просторов сакральной Сарыарки, он дышал воздухом, настоянном на степном разнотравье, пил родниковую воду, слушал сказания о славном прошлом предков, познавал гордый дух исконной земли номадов. Это и многое другое помогло ему стать тем, кем он стал. Признаюсь, было непросто решиться взять в руки камеру, чтобы по мере своих творческих и профессиональных возможностей попытаться на достойном уровне поведать о тюркском Прометее. «Абай – это учитель казахского народа, потому что он знал больше, чем все его современники, и видел дальше. Поэтому его слова, не только лирика, а именно «Қара сөз», проза, назидания, были хорошим уроком, подготавливающим наш народ к будущему», – говорил о нем другой большой поэт и наш современник Олжас Сулейменов. Воплощение своего давнего замысла – снять фильм об Абае – я начал со штудирования ауэзовской тетралогии «Путь Абая», где почерпнул много важной информации, затем перешел к изучению научно-художественных публикаций своего приятеля – известного поэта, прозаика-публициста Евгения Курдакова. Он много времени посвятил изучению творческого наследия Абая, анализируя отдельные этапы жизни родоначальника казахского литературного языка, и параллельно переводил его стихи. Кстати, как переводчик он признан в литературном мире одним из тех лучших, кто донес до русскоязычного читателя красоту поэтического слова Абая. Вот одна из курдаковских зарисовок, которые мне здорово помогли при написании литературного сценария. «Каждый, кто побывал на этой земле, словно заново перелистал знаменитый роман-эпопею Мухтара Ауэзова… Дорога на Семипалатинск, идущая мимо сопок, одинокая вершина Кокен, родник, бьющий средь красноватых камней. Степь без краев… Путь к местечку Жидебай пересекает «Соленая речка» – Ашысу. Весной бурная, полноводная с большими разливами, к осени она чуть заметным ручейком светлеет меж глинистых берегов. Здесь юный Абай с друзьями охотился на дроф и гусей. Взгляд у степи женский: то встречает гостей, как невеста возлюбленного – веселая и счастливая, то провожает с упреком, грустным взглядом вдовы… То взгляд у нее «полудикой» найманки – гордый, надменный. Нет у дали степной ни границ, ни края. Она бесконечна, словно прославляющая ее песнь жаворонка». Такое вот замечательное, а главное – в зримых деталях наблюдение. Бери камеру и снимай! После утверждения сценария и выделения средств на производство фильма была сформирована съемочная группа, приглашены два консультанта – писатель-натуралист и краевед Борис Щербаков и поэт, журналист, писатель Геннадий Пуссеп. Втроем мы выехали на рекогносцировку. Выбирая объекты, посетили Семей и Жидебай, выезжали в ковыльную степь, всматривались в лица людей, сегодня живущих в этих краях, изучили памятники Абаю, слушали акынов, исполнявших кюи, которые звучали на просторах Казахстана уже многие десятилетия. В фильм вошли многие детали быта степняков: породистые кони, юрта с шаныраком, щедрый дастархан… Отмечу, что Восточный Казахстан с его уникальной природой и Усть-Каменогорск, омываемый седым Иртышом и его притоком Ульбой, душевное гостеприимство местных жителей были дороги Абаю. К сожалению, не вошел в картину эпизод о талантливом художнике и скульпторе Владимире Самойлове, который тогда работал над композицией, запечатлевшей беседу Абая и его друга Михаэлиса. Съемки заняли несколько месяцев. Нас покорили природные красоты, создающие нужную атмосферу киноленты: ливень с грозой и градом, семицветье радуги, облокотившееся на край горизонта, сполохи на небе, вечные странники – тучи, снятые в разное время суток и подсвеченные дневным и ночным светилами. Этот неповторимый изонабор помог проиллюстрировать стихотворения Абая, «перевести» их на «киношный язык». Работая над такой темой, рассказывая о герое, о котором знают все, и, кажется, что о нем известно все, достаточно трудно найти что-то новое, собственное, представить свое видение. Однако девизом нашей команды был слоган «У нас свой Абай!». Вспоминаю сегодня и доброе, благожелательное отношение к нам со стороны населения и местных властей. В случае каких-то нестыковок нам оказывалась вся необходимая помощь. Затем были монтаж и подбор музыки, запись дикторского текста, озвучка и оцифровка готового варианта. Сдача фильма и томительное ожидание вердикта критиков и зрителей. К счастью, наш труд оценили и тепло приняли. Фильм запомнился, и я рад, что меня услышали и поняли. Оценивать свою работу режиссеру не с руки, поэтому приведу только пару отзывов о фильме из СМИ. «Стезя бессмертия степи» – это попытка пройти сокровенным путем Гомера Степи – так Абая называет вся просвещенная Европа. Скажите, кто-нибудь сможет сказать что-то новое о Степи? Что-то новое о том, что все преходяще в этом мире или почти все? И все возрождается в нем же, в этом нашем мире?.. И вот нашелся такой человек, который попробовал по-своему понять жизнь и рассказать об этом своем понимании нам. Через стихи Поэта. Через Степь. И через четыре времени года… Степь вечна. Такой она была до Абая, такой была при нем, после него. Такой и будет, если, конечно, мы не ухитримся ее испохабить. Степь вечна, а человек меняется. Я подумал: почему мы так изменились за какие-то 10–15 лет? Стали жестче, расчетливей, скупыми на душевные порывы и щедрыми на обиды, наносимые ближним своим?» – такими вопросами задавался Игорь Денисов («Деловая неделя», 2006). А в «Казахстанской правде» Бектур Кадыров написал о фильме так: «В ленте «Стезя бессмертия степи» автор ненавязчиво водит зрителя по абаевским местам, переносит из одного времени года или дня в другое… Плавно фокусирует внимание на красотах природы и на небольших человеческих радостях. То листва появляется на экране, то «синь сосет глаза», то маралы радуются приходу весны. Очень естественно, ненатужно Лаптев вводит в сюжет и слова Абая, и лица ныне живущих потомков поэта. Его стиль ассоциативен, все детали композиции зритель увязывает сам, и каждый раз это производит впечатление открытия». …Прошло почти двадцать лет, но по-прежнему остается желание понять Степь, понять Абая, вновь пройти по тем местам, где бывал поэт, и вспомнить его бессмертные строки. #Абай #фильм #день Абая #Стезя бессмертия степи