Сайт по продаже билетов не справился с большим количеством меломанов, желающих посетить концерт американской поп-дивы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/jlo/

Билеты на концерт Дженнифер Лопес продаются только на сайте Ticketon.kz.

«Из-за большого количества посетителей сайта используется виртуальная очередь, которая ограничивает одновременное число посетителей на веб-сайте. Эта мера позволяет сохранить работоспособность сайта. Среднее время ожидания на текущий момент указано на сайте. Просим вас отнестись с пониманием, так как число желающих приобрести билеты превысило число билетов, доступных к покупке более чем вдвое. Такая мера позволяет обеспечить билетами наибольшее количество зрителей в наименее возможные сроки», – говорится в распространенной информации сайта.

Напомним, американская певица и актриса Дженнифер Лопес анонсировала свой летний тур JLoLiveIn2025, который начнется 1 июля в турецкой Анталии и закончится 3 августа в Ереване. В графике концертов значится Казахстан.

Продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов на заседании Правительства ранее рассказал, что концерт всемирно известной певицы будет организован полностью на коммерческой основе. Ее приезд станет знаковым моментом, открывающим Астану на гастрольной карте звезд класса «А».

Также ранее продюсер Баян Алагузова в соцсетях отреагировала на новость о приезде мировой звезды в Казахстан.

В футбольном клубе «Астана» подчеркнули, что масштабное мероприятие никак не повлияет на предстоящие спортивные мероприятия