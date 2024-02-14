Вице-премьер поручил не допустить снижения поголовья скота из-за непогоды

Нынешняя зима выдалась сложной, с сильными перепадами температуры, обильными снегопадами и дождями, из-за чего в отдельных районах на зимних пастбищах образовались наледи, сильно затрудняющие выпас скота

Фото: пресс-служба правительства РК

Текущую ситуацию с выпасом скота в зимний период и необходимые меры поддержки обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Серика Жумангарина. Были заслушаны акиматы регионов, пострадавших от погодных условий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Как информировал вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, больше всего от погодных условий пострадали районы Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и области Улытау.

Так, в селе Акмырза Ерейментауского района Акмолинской области образование наледи на пастбищах затруднило тебеневку лошадей. По информации акимата, такая ситуация сложилась только на пастбищах, расположенных в низинах. Поэтому лошадей перегнали на возвышенность.

В Астраханском, Атбасарском, Аршалынском, Бурабайском, Жаксынском и Зерендинском районах Акмолинской области молодняк перевели на стойловое содержание. На местах принимаются меры по обеспечению поголовья кормами.

В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области, где за сутки выпала месячная норма снега, также сложилась трудная ситуация с тебеневкой лошадей. Из-за погодных условий в гористом районе ВКО с 15 января по 5 февраля 2024 года действовал режим ЧС местного масштаба. Акимат оказал помощь при транспортировке кормов и подвозе сена фермерским хозяйствам и ЛПХ, расположенным в данной местности. Сообщено, что массового падежа сельхозживотных из-за непогоды удалось избежать.

В Северо-Казахстанской области из-за появления наста на пастбищах владельцы были вынуждены забрать своих лошадей на домашнее содержание. Для обеспечения дополнительными объемами кормов организован их подвоз. К примеру, только в Акжарский район завезли 560 рулонов сена из Павлодарской области. По данным акимата области, гибели лошадей здесь также не наблюдается. В Жанааркинском районе области Ұлытау табуны перегнали ближе к населенным пунктам.