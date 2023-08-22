Визит особого значения

Подписаны важные документы

Торжественная церемония прошла на площади Ба Динь, известной тем, что именно здесь 2 сентября 1945 года лидер Вьетнама Хо Ши Мин провозгласил независимость страны.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к мавзолею этого исторического деятеля, почтив память национального лидера и героев, отдавших свои жизни за свободу Вьетнама.

После Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом страны Во Ван Тхыонгом, который торжественно встретил казахстанского лидера в Президентском дворце. Переговорам в узком и расширенном составах предшествовала официальная церемония приветствия роты почетного караула, прозвучали государственные гимны Казахстана и Вьетнама.

Касым-Жомарт Токаев и Во Ван Тхыонг представили друг другу членов официальных делегаций.

В ходе переговоров президенты Казахстана и Вьетнама обсудили перс­пективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах.

Глава нашего государства поблагодарил Во Ван Тхыонга за гостеприимство и отметил, что придает визиту особое, первостепенное значение.

– Это мой первый визит в Вашу прекрасную страну в качестве Президента Казахстана. В Казахстане, я должен отметить, относятся с большим уважением к Вашему государству и Вашему народу. Экономические успехи Вьетнама являются серьезной основой дальнейшего сотрудничества между нашими государствами. Мы уделяем очень большое внимание экономическому и политичес­кому взаимодействию между нашими странами и должным образом оцениваем огромный экономический потенциал Вьетнама, авторитет страны на международной арене, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Возложение цветов к мавзолею Хо Ши Мина

Президент Казахстана сообщил, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли превысил отметку в полмиллиарда долларов. При этом за первые шесть месяцев 2023 года он достиг уже 600 млн долларов.

Планируется, что до конца года данный показатель вырастет до 1 млрд долларов. В этом ключе Глава государства выразил уверенность в том, что переговоры откроют новый этап в развитии двустороннего взаимодействия.

В свою очередь Во Ван Тхыонг высоко оценил активизацию сотрудничества между странами и выразил намерение укреплять тесное партнерство Казах­стана и Вьетнама.

– Уверен, что Ваш первый официальный визит в нашу страну создаст новый стимул, чтобы активизировать традиционно дружественные отношения и успешное многоплановое сотрудничество двух стран. Я посещал Казахстан и был впечатлен великолепной, красивой страной, гостеприимными людьми. Во Вьетнаме с вниманием следят за развитием Казахстана и большими успехами, которых достиг казахстанский народ под Вашим руководством. Уверен, что благодаря Вашему опыту и стратегическому видению Казахстан будет развиваться благополучно и стабильно, внося свой вклад в развитие и сохранение стабильности в регионе и в мире. Вьетнам помнит и благодарит казахстанский народ за ценную поддержку, оказанную нам в борьбе за национальное освобождение и воссоединение страны в прошлом и содействие в развитии нашей страны в настоящее время. Вьетнам придает большое значение традиционно дружественным отношениям с Казахстаном и считает Вашу страну важным партнером в Центральной Азии, – заявил Президент Вьетнама.

В завершение Президент Касым-Жомарт Токаев пригласил своего коллегу Во Ван Тхыонга посетить с государственным визитом Казахстан.

По итогам переговоров президенты приняли Совместное коммюнике. Также в рамках официального визита были подписаны документы, среди которых План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Социалистической Республики Вьетнам на 2023–2025 годы, Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов.

Кроме того, стороны заключили Меморандумы о сотрудничестве в области туризма между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам, о сотрудничестве между АО «Центр торговой политики «QazTrade» и Агентством по содействию торговле Вьетнама VietTrade, о сотрудничестве между Комитетом по инвестициям МИД Республики Казахстан и Агентством по инвестициям Социалистической Республики Вьетнам, о взаимопонимании в области развития электронной коммерции и почтовой деятельности между АО «Казпочта» и Корпорацией Viet Post, о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и АО Vietjet Aviation, а также в области инвестиций в нефтегазовые проекты между АО «НK «КазМунайГаз» и Sovico Group, развития транспортно-логистической инфраструктуры между АО «Қазақстан Темір Жолы» и Sovico Group.

Пакет документов дополнили Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по инвестициям МИД Республики Казахстан и Crystal Bay Tourism Group JSC, Соглашение о сотрудничестве между Microtech DFS Vietnam Company Limited и Vela Corporation, Меморандум о взаимопонимании между АО «Агентство «Хабар» и Vietnam Television.

Основа есть, теперь – развитие

По традиции в рамках официального визита Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями государственных органов и бизнес-сообщества. В ходе переговоров с председателем правления компании SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом Глава государства обсудил перспективные направления сотрудничества в сферах энергетики и логистики.

Отметив огромный опыт компании в различных секторах экономики, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наша страна заинтересована в реализации крупных совместных инвестиционных проектов.

В свою очередь Нгуен Тхань Хунг сообщил о намерении компании создать торгово-логистический центр на территории Казахстана. Кроме того, лоукостер VietJet Air, входящий в группу компании SOVICO, планирует увеличить количество рейсов в Казахстан.

Президент поприветствовал планы компании и заверил, что Правительством нашей страны будет оказано всестороннее содействие в реализации инвестиционных проектов.

Нужно отметить, что SOVICO Group является одним из крупнейших диверсифицированных конгломератов во Вьетнаме, специализирующимся на энергетической, строительной, банковской и финансовой сферах, а также авиационной отрасли. В 2022 году доход компании составил 20,6 млрд долларов.

В ходе встречи с председателем совета директоров государственной корпорации Petrovietnam Хоанг Куок Выонгом были обсуждены перспективы сотрудничества в энергетике и нефтегазохимии. Эта компания является одним из крупных игроков в нефтегазовой промышленности в Юго-Восточной Азии. Общая сумма консолидированных активов оценивается в 40 млрд долларов.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на возможность предоставления налоговых и таможенных преференций для инвесторов, проявляющих интерес к реализации проектов в сферах переработки нефти и газа, а также геологоразведки. В свою очередь Хоанг Куок Выонг рассказал Президенту Казахстана о сопровождаемых компанией проектах в энергетической и нефтехимической отраслях.

Политическая составляющая

Учитывая насыщенность программы официального визита Президента Казахстана во Вьетнам и широкий круг рассмотренных вопросов, можно сказать, что наше государство рассматривает эту страну в качестве одного из важных партнеров в Юго-Восточной Азии.

– Сегодня утром у меня состоялись очень продуктивные переговоры с Президентом Во Ван Тхыонгом. Мы достигли важных договоренностей, которые будут способствовать укреплению наших отношений и сотрудничества во многих областях, отметил Президент Казахстана в ходе встречи с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

Встреча с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем

Касым-Жомарт Токаев отметил, что по результатам этой встречи было принято Совместное коммюнике, в котором обозначены основные направления всестороннего сотрудничества.

– У меня также были встречи с вьетнамскими бизнесменами. Я твердо намерен поддержать их присутствие на казахстанском рынке. Мы будем содействовать их деятельности в Казахстане, поскольку искренне заинтересованы в длительном присутствии вьетнамского бизнеса в нашей стране. Вьетнам является преуспевающей страной с точки зрения экономического роста, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил уверенность, что подписанный межправительственный План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества станет одним из ключевых инструментов активизации взаимодействия в таких сферах, как торговля, инвестиции, технологии, сельское хозяйство, транзит и туризм.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь уверен, что визит Касым-Жомарта Токаева придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству Казахстана и Вьетнама.

– Ряд документов и соглашений, подписанных двумя сторонами, является прочной основой для реализации сотрудничества в будущем. Мы заинтересованы обсудить с Вами дальнейшие пути и средства укрепления и углубления отношений Казахстана и Вьетнама в политической, дипломатической, инвестиционной и торговой сферах, – сказал глава Правительства Вьетнама.

Во время встречи с Председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ

В беседе с Председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ Касым-Жомарт Токаев отметил, что Вьетнам является ключевым партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии и странам есть чему поучиться друг у друга. Он отметил, что в Казахстане с уважением относятся к опыту Вьетнама в экономическом развитии и предоставлении социальных благ своему народу.

Президент Казахстана подчеркнул, что в рамках двусторонней повестки придает большое значение развитию межпарламентских связей с Вьетнамом и предложил активизировать взаимные визиты представителей законодательных органов.

Выонг Динь Хюэ поддержал предложение Касым-Жомарта Токаева по углублению отношений между парламентами.

– Ваш визит в полной мере отражает чувство приверженности укреплению дружбы между нашими странами. Он знаменует собой важный шаг вперед и придает дополнительный импульс традиционному многогранному сотрудничеству между Вьетнамом и Казахстаном. Мы также осведомлены о Вашем богатом опыте в парламентской деятельности, что является полезным для укрепления сотрудничества между нашими законодательными органами, – подчеркнул Председатель Национального собрания Вьетнама.

Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам казахско-вьетнамской повестки дня.

Президент отметил, что казахский народ с огромным уважением относится к вьетнамскому народу и достижениям страны. Он подчеркнул, что одна из целей его визита – придать дополнительный импульс сотрудничеству во всех сферах, в том числе в экономической. Глава нашего государства сообщил о своей готовности к активной совместной работе по укреплению многопланового взаимодействия двух стран. Он также рассказал о проводимых в Казахстане масштабных политических и экономических преобразованиях.

Посещение музея военной истории

В свою очередь Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг отметил, что Казахстан и Вьетнам построили прочные и гармоничные отношения, основанные на крепких узах дружбы и общих ценностях. Руководитель партии особо подчеркнул, что народ Вьетнама и он сам лично всегда испытывают теплые отношения к Казахстану и его народу.

Программа дня, как сообщила пресс-служба Президента, завершилась посещением Музея военной истории. Главе государства рассказали историю создания этого комплекса, а также показали короткометражный документальный фильм «Битва при Дьенбьенфу». Затем Касым-Жомарт Токаев осмотрел залы с экспонатами.

Королевская Ханойская цитадель, в которой расположен военный музей, внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экспозиция, размещенная в тридцати смотровых залах, состоит из порядка 160 тыс. предметов и документов, связанных с историей образования и развития Вооруженных сил Вьетнама. В музее можно увидеть боевые машины и оружие, которые непосредственно принимали участие в военных сражениях за независимость страны.