Вклад в благое дело

В Темиртау прошел областной форум, приуроченный к Международному дню волонтеров. В нем приняли участие более 100 молодых активных казахстанцев, которые изо дня в день делают мир вокруг себя лучше и добрее. Они безвозмездно поддерживают не только социально уязвимых граждан, но еще занимаются экологическим волонтерством, помогают заботиться о бездомных животных.

Почетными гостями мероприятия стали представители Программы добровольцев ООН, Национальной волонтерской сети и руководитель карагандинского Клуба добряков. Они поблагодарили своих единомышленников за милосердие и отзывчивость, с которыми те относятся к окружающим.

В рамках форума прошло награж­дение победителей конкурса государственных грантов на реализацию волонтерских проектов. Ими стали семь из 34 активистов из Караганды, Шахтинска, Темиртау, Абайского, Актогайского, Бухар-Жырауского и Осакаровского районов. Они получили по 500 тыс. тенге. Эти деньги волонтеры должны потратить на воплощение своих социальных проектов. Важно, чтобы они имели перспективу дальнейшего финансирования бизнес-структурами.

Так, обладательницей гранта стала карагандинка Милана Кадырова. Ее центр Your Hope помогает детям с аутизмом, синдромом Дауна и онкологическими заболеваниями. Волонтер из Абайского района Ержан Рахметов занимается эковолонтерством. А жительница города Шахтинска Алиса Кулешова собирается бесплатно обучать музыке детей.

– Это мой первый волонтерский проект, – рассказала Алиса Кулешова. – У меня в Шахтинске своя студия, где я преподаю игру на укулеле, фортепиано и вокал. На ее базе я собираюсь обучать талантливых детей из интернатов, малообеспеченных и неполных семей. Для них нужно приобрести музыкальные инструменты. На это я и направлю свой грант.

Отметим, что в Карагандинской области зарегистрированы 73 волонтерские организации. Они объединяют около четырех тысяч добровольцев, среди которых школьники, студенты, предприниматели и просто неравнодушные к чужой беде люди.