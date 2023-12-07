Вклад в благое дело

Общество
1079
Елена Ульянкина

Волонтеры Карагандинской области получили гранты на реализацию социальных проектов.

фото пресс-службы акимата Карагандинской области

В Темиртау прошел областной форум, приуроченный к Международному дню волонтеров. В нем приняли участие более 100 молодых активных казахстанцев, которые изо дня в день делают мир вокруг себя лучше и добрее. Они безвозмездно поддерживают не только социально уязвимых граждан, но еще занимаются экологическим волонтерством, помогают заботиться о бездомных животных.

Почетными гостями мероприятия стали представители Программы добровольцев ООН, Национальной волонтерской сети и руководитель карагандинского Клуба добряков. Они поблагодарили своих единомышленников за милосердие и отзывчивость, с которыми те относятся к окружающим.

В рамках форума прошло награж­дение победителей конкурса государственных грантов на реализацию волонтерских проектов. Ими стали семь из 34 активистов из Караганды, Шахтинска, Темиртау, Абайского, Актогайского, Бухар-Жырауского и Осакаровского районов. Они получили по 500 тыс. тенге. Эти деньги волонтеры должны потратить на воплощение своих социальных проектов. Важно, чтобы они имели перспективу дальнейшего финансирования бизнес-структурами.

Так, обладательницей гранта стала карагандинка Милана Кадырова. Ее центр Your Hope помогает детям с аутизмом, синдромом Дауна и онкологическими заболеваниями. Волонтер из Абайского района Ержан Рахметов занимается эковолонтерством. А жительница города Шахтинска Алиса Кулешова собирается бесплатно обучать музыке детей.

– Это мой первый волонтерский проект, – рассказала Алиса Кулешова. – У меня в Шахтинске своя студия, где я преподаю игру на укулеле, фортепиано и вокал. На ее базе я собираюсь обучать талантливых детей из интернатов, малообеспеченных и неполных семей. Для них нужно приобрести музыкальные инструменты. На это я и направлю свой грант.

Отметим, что в Карагандинской области зарегистрированы 73 волонтерские организации. Они объединяют около четырех тысяч добровольцев, среди которых школьники, студенты, предприниматели и просто неравнодушные к чужой беде люди.

#волонтеры #гранты #соцпроект

Популярное

Все
Судебная система в контексте реформ
Сыграем против Криштиану?
Ушел в Интернет. Будет не скоро
Уютная зимовка, теплый қоржын-үй
Розовые розы и «Тойoта-Королла»
Ставка на своих воспитанников
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Бауыржан Ракишев: для нас важен каждый стук сердца
Спешат на помощь
Учим играючи
Методом языкового погружения
Ученые-археологи из Казахстана и России доказывают, что Великий шелковый путь лежал через Мангистау
Что мы можем сделать для страны?
Решен часто поднимаемый инвесторами вопрос – Смаилов
4 км шли по следам обуви грабителя полицейские ЗКО
Предел на право
Школьного учителя обвинили в развращении двух учеников в Кызылорде
О новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау" рассказал Шарлапаев
Мужчина напал на девочку в Семее – в полиции рассказали подробности инцидента
Выпускница стипендии «Болашак» преподает в сельской глубинке
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области
Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам
За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау
У ФК "Актобе" новый тренер
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Президент принял участие в церемонии подписания ряда соглашений
Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ
Двое казахстанцев сыграют в основной сетке юниорского Aus Open
Черных старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Степногорске
ЦАХАЛ подтвердил гибель пятерых заложников в плену ХАМАС
Уроки психологии. О чувстве собственного достоинства
Гол Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024
Состоялась жеребьевка группового этапа Euro-2024
Построить ветроэлектростанцию в области Жетысу хотят Казахстан и ОАЭ
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению

Читайте также

МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родс…
Арестован глава департамента экологии ВКО
Партия AMANAT станет кузницей кадров для женщин-лидеров
Испанский казах ищет биологическую мать в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]