​Вклад в будущее детей

...Молодое поколение часто жалуется на давление со стороны родителей, которые пытаются втолковать своему чаду, чем ему следует заниматься. Однако у ребенка свой собственный путь, и выбор должен оставаться за ним. Как бы то ни было, любящий и заботливый родитель планирует будущее своего сына, дочери, использует все возможности, чтобы обеспечить им благоприятные условия для развития, дать хорошее образование. Последнее исключительно важно, ведь от этого зависит будущее благополучие подрастающего поколения.

ГОНС была внедрена в 2013 году и успешно действует по всему Казахстану. С ее помощью каждый гражданин нашей страны может начать планомерно накапливать средства на свою учебу либо на оплату обучения детей в Казахстане или за рубежом. Главная особенность ГОНС заключается в том, что, кроме ежемесячного начисления банковского вознаграждения на образовательный депозит в размере 14% годовых, на него ежегодно начисляется Государственная премия в размере от 5 до 7%.

На повышенную Государственную премию в размере 7% претендуют вкладчики из уязвимых слоев населения, в частности сироты, инвалиды, из малообеспеченных и многодетных семей. Остальным вкладчикам государство начисляет 5% на всю накопленную за год сумму, средняя доходность составляет от 19% в год. Законом о ГОНС пре­дусмотрены все возможные варианты сохранности образовательных депозитов, в частности депозит застрахован государственным Фондом гарантирования депозитов физических лиц в сумме до 10 млн тенге. Также законом предписан пересмотр ставок вознаграждения банков – участников ГОНС и размера Государственной премии в сторону увеличения в случае высокого уровня инфляции или иных изменений в экономике.

К примеру, в 2013 году банковское вознаграждение по этому депозиту составляло 6–8%, а сейчас, как мы видим, эта цифра увеличена до 14% годовых. Кроме того, как уже было сказано, к банковскому вознаграждению начисляется Государственная премия, которая также может быть пересмотрена в сторону увеличения.

Актуальным для наших граждан остается вопрос валюты накоплений. Законом о ГОНС предусмотрено открытие образовательных депозитов только в тенге, потому что граждане Казахстана получают заработную плату в тенге, обучение в вузах Казахстана тоже оплачивается в национальной валюте. Также отметим, что за последние пять лет средняя стоимость обучения практически осталась на том же уровне. К тому же по валютным депозитам ставка банковского вознаграждения составляет всего 2% годовых, а по образовательным накопительным вкладам средняя доходность составляет от 19% в год, – разница существенная. Важно также, что вкладчик самостоятельно определяет сумму и сроки накопления. Это весьма удобно и щадит семейный бюджет.

Допустим, вам нужно накопить 1,5 млн тенге на весь курс обучения в вузе. Для этого вам достаточно в течение пяти лет ежемесячно вносить по 17 000 тенге. Оплату за обучение вы также можете осуществлять частями, при этом продолжая накапливать средства. К концу срока накоплений сумма денег на образовательном депозите будет состоять примерно на 60% из собственных средств вкладчика, на 40% – из начислений на образовательный депозит. Это означает, что при помощи ГОНС граждане могут почти наполовину сократить свои расходы на получение образования.

Стоить отметить, что при поступлении ребенка на грант все накопленные средства с учетом Государственной премии и банковского вознаграждения переходят в полное распоряжение вкладчика, который может снять их наличными, продолжить копить или переоформить вклад на имя третьего лица. Таким образом, государство поощряет стремление старшеклассников лучше учиться и получить образовательный грант.

Также в случае, если накопленных средств недостаточно, но на образовательном депозите имеется уже 50% суммы, необходимой для оплаты всего обучения, то вкладчик может получить беззалоговый кредит на льготных условиях под 100% гарантии государства. Но это условие распространяется только на получение образования в пределах республики.

При открытии образовательного депозита у каждого родителя бывают свои ожидания и сомнения, но все перевешивает желание дать детям самое лучшее. Поэтому есть смысл воспользоваться поддержкой государства, открыть образовательный накопительный депозит и начать откладывать уже сегодня.

Для открытия образовательного депозита на свое имя вполне достаточно документа, удостоверяющего вашу личность. При открытии депозита на ребенка необходимо предоставить свидетельство о рож­дении и ИИН ребенка. Минимальная сумма первоначального взноса составляет три МРП, то есть для открытия депозита в этих банках достаточно чуть более 6 000 тенге. Уже сегодня можно говорить о положительных результатах. В настоя­щее время эта программа насчитывает более 15 тыс. вкладчиков. Государственная накопительная система уже находит поддержку в нашем обществе. Радует, что к программе подключаются меценаты, благотворительные фонды, а также отечественные предприятия и организации.

Одним из первых участников, оказавшим благотворительность путем открытия образовательных накопительных депозитов практически всем детям-сиротам, воспитанникам организаций образования Казахстана, стал фонд «Бөбек», который выделил на эти цели более 5 млрд тенге. Также поддержку социально уязвимой категории населения в получении образования посредством Государственной образовательной накопительной системы оказывают партия «Нур Отан» и Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан.