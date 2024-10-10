Владельцев туробъектов в Баянаульском нацпарке уличили в захвате земель

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В Баянаульском национальном парке незаконного строили и получали участки без конкурса бизнесмены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области

В настоящее время по акту надзора принимаются меры по высвобождению земель и сносу самовольных построек. Освобождено 4 участка площадью 1,9 га путем сноса 4 объектов.

Кроме того, по протесту прокурора Комитетом лесного хозяйства проводится работа по утверждению тарифов за предоставление мест для размещения туробъектов.