Владельцев туробъектов в Баянаульском нацпарке уличили в захвате земель

Выявлен ряд других нарушений
В Баянаульском национальном парке незаконного строили и получали участки без конкурса бизнесмены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области
В настоящее время по акту надзора принимаются меры по высвобождению земель и сносу самовольных построек. Освобождено 4 участка площадью 1,9 га путем сноса 4 объектов.
Кроме того, по протесту прокурора Комитетом лесного хозяйства проводится работа по утверждению тарифов за предоставление мест для размещения туробъектов.
«На сегодня около 70 домов отдыха, кафе и ресторанов освобождены от уплаты за арендуемые земельные участки. Из-за этого, Баянаульский нацпарк ежегодно недополучает около 230 млн тенге, которые могли быть направлены на природоохранные мероприятия, денежное довольствие работников и т.д», – подсчитали прокуроры.