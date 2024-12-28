Владимир Путин позвонил Касым-Жомарту Токаеву

Они обсудили работу по выяснению обстоятельств авиакатастрофы

Фото: пресс-служба президента РК

По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Главы государств обменялись соболезнованиями в связи с трагической гибелью граждан Казахстана и России в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи города Актау и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Собеседники обсудили проводимую сторонами работу по выяснению обстоятельств авиакатастрофы. Касым-Жомарт Токаев отметил, что созданная Правительственная комиссия Республики Казахстан продолжает расследование с привлечением специалистов Азербайджана, России и Бразилии.

Президенты подчеркнули важность обеспечения всестороннего и прозрачного расследования в рамках проводимых следственных мероприятий.

Также сегодня Владимир Путин извинился по телефону перед президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.