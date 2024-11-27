Владимир Путин прилетел в Астану

Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Российской Федерации Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В знак искренней дружбы между народами Казахстана и России дети с флажками двух стран приветствовали президента Владимира Путина и членов официальной делегации, а также прочитали стихи.

Затем профессиональная художница Асель Сабыржанқызы (Ассоль) представила главам государств свою картину, которую она начала рисовать с момента вылета Владимира Путина в Астану. Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. Картина будет передана в подарок российскому президенту по завершении его визита.