– Есть, к примеру, распредустройство напряжением 6 киловольт, питающее собственные нужды станции, – рассказывает начальник цеха. – Его показатели закреплены в нормативах, по нашей станции они составляют примерно 0,5 процента. Мы следим, чтобы данная норма не оказалась превышена.

Специалисты на «ты» со всем оборудованием, и им важен каждый участок. Коммутационные аппараты вообще впечатляют уже одним своим видом. Они гудят, моргают индикаторами, предупреждают знаками «осторожно: высокое напряжение!» Устройство позволяет при необходимости отключать генератор от трансформатора, в том числе при его выводе в ремонт.

В целом, как подчеркивает начальник цеха, оборудование, за которое они отвечают, невозможно разделить на важное и второстепенное. Даже небольшая неис­правность одной детали может стать причиной остановки всего агрегата. Именно поэтому персонал представляет собой коллектив стопроцентных профессионалов.

– Мы участвуем в текущих ремонтах и курируем капитальные, – поясняет руководитель. – У нас в составе есть электротехническая лаборатория, ее специалисты отвечают за датчики, сенсоры, автоматику, слаботочные цепи, сигнализацию. Приведу один пример: в маслонапорной установке действуют два насоса, второй – в качестве резервного. Такой запас надежнос­ти, основанный на автоматике, предусмот­рен на всех ключевых участках. Штат сотрудников у нас хоть и небольшой, но каждый в команде – квалифицированный специа­лист, каждый на своем месте.

Сам Владимир Селиванов выбрал профессию энергетика сразу после школы. Он получил образование в профильном колледже и чуть позже – в местном техни­ческом университете. За пять лет инженер прошел путь от молодого специа­листа до мас­тера в электроцехе Усть-Каменогорской теплоэлектроцентрали. И вот уже 18 лет его судьба связана с Усть-Каменогорской гидроэлектростанцией.

– Опыт, наработанный на ТЭЦ, пригодился и на ГЭС, номинальными– говорит руководитель цеха. – Электро­оборудование двух энер­гети­ческих предприятий различается только размерами и характеристиками. Например, на ТЭЦ генераторы вертикальные и выдают напряжение в 6,1 киловольта, а на ГЭС – горизонтальные и рассчитаны на напряжение в 13,8 киловольта.

Для подбора кадров на гид­роэлектростанции выработали свой алгоритм. Во-первых, специалисты присматривают самых толковых и пытливых ребят во время производственной практики, которая начинается по программе дуального обучения чуть ли не с первого курса. Если в аудитории студенты видят формулы, схемы и чертежи, то на предприятии – реальные машины и современную автоматику. Во-вторых, Владимир Александрович, как и другие руководители станции, знает, какие исследовательские работы готовят студенты, сам предлагает темы. И одновременно входит в состав дип­ломной комиссии.

– Таким образом отбираем и готовим для себя инженеров-энергетиков, – поясняет начальник цеха. – Сейчас наша станция находится на таком этапе, когда создается запас прочности на многие десятилетия вперед. Конечно, это вызывает чувство гордости и ответственности.