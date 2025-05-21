Властелины света
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В зоне ответственности начальника электрического цеха Владимира Селиванова все электротехническое оборудование Усть-Каменогорской гидроэлектростанции: от обычных лампочек до огромных гидрогенераторов. Подразделение отвечает за работу сложной системы, в которую входят сами агрегаты, разъединители напряжения, повышающие трансформаторы, открытые распределительные устройства, выключатели... Образно говоря, сотрудники цеха – «властелины света», именно они командуют всеми электроустановками.