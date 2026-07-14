Власти Южной Кореи намерены снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Отмечается, что окончательное решение может быть принято после дополнительных слушаний, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: kazpravda.kz

Правительство Южной Кореи рассматривает возможность снижения возраста уголовной ответственности с 14 до 13 лет на фоне роста криминала среди детей. Об этом 14 июля сообщает агентство Yonhap со ссылкой на доклад министерства по вопросам гендерного равенства и семей.

Министерство заявило, что может пересмотреть возрастной диапазон уголовной ответственности несовершеннолетних с нынешних «10 лет и старше, но младше 14 лет» на «10 лет и старше, но младше 13 лет» в случаях насильственных, тяжких или повторяющихся преступлений.

Отмечается, что окончательное решение может принято после дополнительных слушаний.

Министерство также представило результаты опросов общественного мнения в поддержку предлагаемых изменений в действующем законодательстве. Согласно результатам одного из них, 78% опрошенных взрослых и 67% молодых людей поддержали инициативу.

Согласно действующему законодательству Южной Кореи, дети младше 14 лет не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Наиболее суровой мерой, которая может быть применена к несовершеннолетнему правонарушителю в возрасте до 14 лет, является заключение в исправительное учреждение для несовершеннолетних на срок до двух лет. Несовершеннолетние старше 14 лет могут быть приговорены к максимальному сроку тюремного заключения в 15 лет.

 

 

#закон #подросток #Южная Корея

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