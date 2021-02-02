Влияет ли плохая кредитная история казахстанцев на снятие пенсионных накоплений

Как влияет плохая кредитная история на возможность снятия пенсионных накоплений, рассказала глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Плохая кредитная история не является причиной отказа при получении единовременных пенсионных выплат. Эти вещи между собой абсолютно не взаимосвязаны. Кредитная история клиента будет учитываться только в случае использования пенсионных средств для ипотечного кредитования", – пояснила спикер.
Ляззат Ибрагимова отметила, что многие банки второго уровня смотрят, как ранее погашалась задолженность, на так называемую кредитную историю.
"Могу ответить конкретно по "Отбасы банку". Мы считаем кредитую историю положительной при отсутствии просроченной задолженности, то есть, даже если просрочку вы погасили вчера. На момент подачи заявления и документов в банк на кредит, если у вас нет просроченной задолженности, все ваши прошлые отношения с другими банками второго уровня мы не рассматриваем", – дополнила глава "Отбасы банка".
Напомним, 1 сентября 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу на совместном заседании палат Парламента, сообщил, что казахстанцы смогут использовать
часть пенсионных накоплений с 2021 года для лечения или приобретения жилья.
2 января 2021 года Президент подписал соответствующий закон
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6 января Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) опубликовал размеры порогов
достаточности на 2021 год для использования части пенсионных накоплений на решение жилищного вопроса, лечение или передачи в доверительное управление.
Воспользоваться правом досрочного снятия части пенсионных накоплений могут:
работающие граждане, граждане, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, а также состоявшиеся пенсионеры.
Узнать о сумме пенсионных накоплений, доступной для целевого использования, можно несколькими способами
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Вкладчики, которые после проверки своих пенсионных накоплений в ЕНПФ приняли решение об использовании части пенсионных накоплений на жилье и/или лечение
, должны открыть специальный счет в "Отбасы банке
" (ЖССБ) в режиме онлайн.
Стоит отметить, что снимать пенсионные можно многократно. Это было зафиксировано в новых правилах
, принятых 21 января 2021 года.
Следует помнить, что при изъятии части пенсионных накоплений необходимо будет уплатить ИПН
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Как подать заявку на использование пенсионных – видеоинструкция
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