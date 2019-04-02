​Вмешались эксперты

Чингиз Ташенов, Кокшетау

4 млн тенге не мог получить акмолинский предприниматель за добросовестно выполненные им работы – более двух месяцев заказчик затягивал оплату задолженности.

Дело обстояло так. Госпредприятие и ИП «ZHUSS» в конце прошлого года подписали договор по установке металлопластиковых дверей и окон. В соответствии с условиями предприниматель обязывался выполнить оговоренный объем в течение 30 рабочих дней. Но уже через неделю все двери и окна были установлены, и стороны подписали акт выполненных работ. А вот дальше дело не двинулось.

– Я неоднократно выходил на представителей заказчика, но мне всякий раз давали немотивированный отказ, по непонятным причинам затягивая оплату, – рассказывает представитель ИП «ZHUSS». – В итоге я был вынужден обратиться в палату предпринимателей Акмолинской области.

Эксперты палаты, изучив материалы и договоры, убедились в том, что, согласно им, как и преду­сматривалось соглашением, предприниматель представил все необходимые документы.

– В ходе устных переговоров представитель госкомпании заявил, что срок оплаты еще не наступил, и предоставил акт передачи документов, датированный 21 января текущего года, – комментирует сложившуюся ситуацию начальник отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров РПП Расул Сыздыков. – Причем дата была дописана кем-то от руки, прописью. Между тем этот документ автор обращения предусмотрительно зафиксировал на сотовый телефон. И никакой записи авторучкой при этом не имелось. То есть тут налицо искусственно создаваемый административный барьер со стороны должностных лиц.

В своем письме в адрес госпредприятия эксперты палаты настоятельно рекомендовали погасить имеющуюся задолженность и предупредили, что в ином случае неисполнение обязательств будет поводом для обращения в службу безопасности компании и судебные инстанции.

После приведенных доводов предпринимателю незамедлительно перечислили причитающиеся деньги.

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