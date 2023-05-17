Вне зоны доступа

Проблема доступности образования поднималась уже не раз. Но за последние годы мало что изменилось. В очередной раз вопрос обсудили участники Международной научно-практической конференции «Инклюзивное образование и общество: стратегии, практики, ресурсы», организованной Жамбылским филиалом АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу».

Со слов выступавших, в стране не уделяется достаточного внимания детям с инвалидностью. Нельзя говорить о полной интеграции в общест­во людей с особыми потребностями. Многое им и по сей день продолжает оставаться недоступным.

По данным областного уп­равления образования, в нас­тоящее время из 7 922 таких детей в регионе обучением и воспитанием охвачены более 6 230. Ими занимаются, как правило, в специализированных учреждениях и кабинетах, где созданы все необходимые условия.

Только недавно в Таразе были открыты аутизм-центр «Асыл Мирас» и психолого-медико-педагогическая консультация, а в районе Т. Рыс­кулова – кабинет поддержки инклюзии. Подобных учреждений в регионе на сегодняшний день работает около тридцати. Это хорошие показатели, но есть одно «но». Они не совсем соответствуют тому, что требуется.

Понятно, что в силу своих недугов некоторые из детей с инвалидностью не готовы к переменам. Им нужны помощь соответствующих специалис­тов и особые условия. Но государство ставит задачу по активной интеграции таких учащихся в общество и скорейшей их социальной адаптации. К этому же стремится и региональное профильное ведомство, но работы предстоит сделать еще немало. Ведь несмотря на то, что большинство школ могут принять учеников с особенными пот­ребностями, к сожалению, не везде ребятишки смогут чувствовать себя комфортно.

– Для слабовидящих у нас имеется тактильная дорожка во дворе гимназии и на первом ее этаже. В туалете расширены двери, чтобы туда мог заехать инвалид-колясочник, есть отдельная кабинка. Перед входом построен пандус. Кроме того, на входной двери висит табличка с названием учебного заведения, написанная тактильным шрифтом Брайля. Также здесь установлена кнопка вызова вахтера для оказания помощи инвалиду. Но на сегодняшний день у нас нет детей этой категории. Если они появятся, будем набирать соответствующий штат и приспосабливать кабинет, – рассказала заместитель директора гимназии № 41 Людмила Михайлова. – Правда, есть дети, по состоянию здоровья находящиеся на домашнем обучении, учителя ходят к ним домой.

По ее словам, школа старая, поэтому грузовой лифт не предусмотрен. Соответственно, особенный ученик сможет передвигаться только по первому этажу. Кроме того, для слабослышащих должен быть звуковой сигнал, а для слабовидящих – специальные лампы, обозначающие запас­ной выход на случай пожара. Но их пока тоже нет.

Все в целом неплохо и в таразской гимназии № 40. Установлен пандус, есть поручни для заезда в здание, тактильная дорожка и специальный туалет, рассчитанный на колясочников. Здесь даже работают педагоги, прошедшие курсы по инклюзивному образованию. Однако в школе нет кабинета, оборудованного для учащихся с инвалидностью. Правда, пока в нем нет и надобности.

Похожие проблемы испытывают и некоторые учреждения дополнительного образования. К примеру, в городской художественной школе тоже нет класса инклюзивного образования. Но это не означает, что никто не хочет у них заниматься.

По словам руководства учреждения, желающие есть. Но для них нет условий. Не предусмотрены ни пандус, ни подъемник, нет обученных кадров.

– Одна девочка с нарушением опорно-двигательного аппарата хотела посещать нашу школу, но ей трудно передвигаться, поскольку ни в доме, где она живет, ни в нашем учреждении нет пандуса. Я попросила одного из учителей ходить к ней на дом, чтобы хотя бы по полчаса та могла заниматься, хотя педагог вов­се не обязан этого делать, – разводит руками директор художественной школы Гаухар Салыбекова.

По ее словам, для этого необходимо готовить кадры. Ведь не каждый педагог может работать с особыми детьми. К такому ребенку требуется другое отношение и, соответственно, иные методы обу­чения, рассчитанные все же больше на индивидуальную программу, чем на групповую. И хотя сама цель инклюзивного образования заключается в том, чтобы интегрировать эту категорию детей в обычный образовательный процесс, думается, сегодня далеко не каждый учитель готов к таким изменениям.

Впрочем, не готово для традиционного формата обучения и большинство детей с инвалидностью. Для них самих это шаг в неизвестность, которая, несомненно, пугает. Наибольшим барьером в жизни для них является даже не столько отсутствие необходимых условий в учебных заведениях, сколько социальная адаптация, которой препятствует психологическая неподготовленность. Труднее всего тем, кто с рождения живет с патологиями, кто никогда не был в обществе. Но даже среди них находятся победители.

Умидахон Ахунджанова в прошлом году, переборов опасения, стала студенткой одного из таразских вузов. В университете девушка с нарушением опорно-двигательного аппарата без труда нашла себе новых друзей, чему безгранично рада. Несомненно, этому способствовало то, что она является активным пользователем социальных сетей. А еще она не раз выходила в общество с презентацией авторских книг.

Но, к сожалению, большая часть детей с ограниченными способностями – не такие. Они привыкли общаться только с родными, проводить время взаперти, часто наедине с телевизором или компьютером. А кто-то в силу своих недугов и этого не может позволить себе.

Но все же это не повод, чтобы отворачиваться от них, ведь каждый имеет право на полноценную жизнь, и наша общая задача – помочь им.