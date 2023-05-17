Вне зоны доступа Статьи 17 мая 2023 г. 2:00 1 Михаил Тё, Жамбылская область Особые условия для детей, имеющих проблемы со здоровьем, созданы далеко не во всех учебных заведениях страны. коллаж Павла Цедилина Проблема доступности образования поднималась уже не раз. Но за последние годы мало что изменилось. В очередной раз вопрос обсудили участники Международной научно-практической конференции «Инклюзивное образование и общество: стратегии, практики, ресурсы», организованной Жамбылским филиалом АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу». Со слов выступавших, в стране не уделяется достаточного внимания детям с инвалидностью. Нельзя говорить о полной интеграции в общество людей с особыми потребностями. Многое им и по сей день продолжает оставаться недоступным. По данным областного управления образования, в настоящее время из 7 922 таких детей в регионе обучением и воспитанием охвачены более 6 230. Ими занимаются, как правило, в специализированных учреждениях и кабинетах, где созданы все необходимые условия. Только недавно в Таразе были открыты аутизм-центр «Асыл Мирас» и психолого-медико-педагогическая консультация, а в районе Т. Рыскулова – кабинет поддержки инклюзии. Подобных учреждений в регионе на сегодняшний день работает около тридцати. Это хорошие показатели, но есть одно «но». Они не совсем соответствуют тому, что требуется. Понятно, что в силу своих недугов некоторые из детей с инвалидностью не готовы к переменам. Им нужны помощь соответствующих специалистов и особые условия. Но государство ставит задачу по активной интеграции таких учащихся в общество и скорейшей их социальной адаптации. К этому же стремится и региональное профильное ведомство, но работы предстоит сделать еще немало. Ведь несмотря на то, что большинство школ могут принять учеников с особенными потребностями, к сожалению, не везде ребятишки смогут чувствовать себя комфортно. – Для слабовидящих у нас имеется тактильная дорожка во дворе гимназии и на первом ее этаже. В туалете расширены двери, чтобы туда мог заехать инвалид-колясочник, есть отдельная кабинка. Перед входом построен пандус. Кроме того, на входной двери висит табличка с названием учебного заведения, написанная тактильным шрифтом Брайля. Также здесь установлена кнопка вызова вахтера для оказания помощи инвалиду. Но на сегодняшний день у нас нет детей этой категории. Если они появятся, будем набирать соответствующий штат и приспосабливать кабинет, – рассказала заместитель директора гимназии № 41 Людмила Михайлова. – Правда, есть дети, по состоянию здоровья находящиеся на домашнем обучении, учителя ходят к ним домой. По ее словам, школа старая, поэтому грузовой лифт не предусмотрен. Соответственно, особенный ученик сможет передвигаться только по первому этажу. Кроме того, для слабослышащих должен быть звуковой сигнал, а для слабовидящих – специальные лампы, обозначающие запасной выход на случай пожара. Но их пока тоже нет. Все в целом неплохо и в таразской гимназии № 40. Установлен пандус, есть поручни для заезда в здание, тактильная дорожка и специальный туалет, рассчитанный на колясочников. Здесь даже работают педагоги, прошедшие курсы по инклюзивному образованию. Однако в школе нет кабинета, оборудованного для учащихся с инвалидностью. Правда, пока в нем нет и надобности. Похожие проблемы испытывают и некоторые учреждения дополнительного образования. К примеру, в городской художественной школе тоже нет класса инклюзивного образования. Но это не означает, что никто не хочет у них заниматься. По словам руководства учреждения, желающие есть. Но для них нет условий. Не предусмотрены ни пандус, ни подъемник, нет обученных кадров. – Одна девочка с нарушением опорно-двигательного аппарата хотела посещать нашу школу, но ей трудно передвигаться, поскольку ни в доме, где она живет, ни в нашем учреждении нет пандуса. Я попросила одного из учителей ходить к ней на дом, чтобы хотя бы по полчаса та могла заниматься, хотя педагог вовсе не обязан этого делать, – разводит руками директор художественной школы Гаухар Салыбекова. По ее словам, для этого необходимо готовить кадры. Ведь не каждый педагог может работать с особыми детьми. К такому ребенку требуется другое отношение и, соответственно, иные методы обучения, рассчитанные все же больше на индивидуальную программу, чем на групповую. И хотя сама цель инклюзивного образования заключается в том, чтобы интегрировать эту категорию детей в обычный образовательный процесс, думается, сегодня далеко не каждый учитель готов к таким изменениям. Впрочем, не готово для традиционного формата обучения и большинство детей с инвалидностью. Для них самих это шаг в неизвестность, которая, несомненно, пугает. Наибольшим барьером в жизни для них является даже не столько отсутствие необходимых условий в учебных заведениях, сколько социальная адаптация, которой препятствует психологическая неподготовленность. Труднее всего тем, кто с рождения живет с патологиями, кто никогда не был в обществе. Но даже среди них находятся победители. Умидахон Ахунджанова в прошлом году, переборов опасения, стала студенткой одного из таразских вузов. В университете девушка с нарушением опорно-двигательного аппарата без труда нашла себе новых друзей, чему безгранично рада. Несомненно, этому способствовало то, что она является активным пользователем социальных сетей. А еще она не раз выходила в общество с презентацией авторских книг. Но, к сожалению, большая часть детей с ограниченными способностями – не такие. Они привыкли общаться только с родными, проводить время взаперти, часто наедине с телевизором или компьютером. А кто-то в силу своих недугов и этого не может позволить себе. Но все же это не повод, чтобы отворачиваться от них, ведь каждый имеет право на полноценную жизнь, и наша общая задача – помочь им. #дети #Образование #условия #РК #«Өрлеу» #дети-инвалиды #возможность обучения