Выборы депутатов маслихатов пройдут 19 марта

Внеочередные выборы депутатов маслихатов пройдут в Казахстане 19 марта вместе с выборами в Мажилис Парламента РК. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина на заседании ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Спикер сообщила, что внеочередные выборы депутатов маслихатов, полномочия которых досрочно прекращены, назначаются Центральной избирательной комиссией на основании указа президента и должны быть проведены не позднее двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий маслихатов.

"В этой связи предлагается назначить выборы депутатов маслихатов на 19 марта 2023 года в целях их совмещения с выборами депутатов Мажилиса Парламента РК, назначенных на 19 марта текущего года, а также унифицирования их сроков и этапов проведения", – озвучила Сабила Мустафина.

Проект постановления о назначении внеочередных выборов депутатов маслихатов вносится на рассмотрение членов избирательной комиссии.

«Согласно нововведениям в избирательное законодательство Республики Казахстан, депутаты Мажилиса Парламента избираются по смешанной избирательной системе: 69 депутатов – по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, 29 депутатов – по одномандатным территориальным избирательным округам. В маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы 50% всех депутатов будут избраны по мажоритарной системе, 50% – по партийным спискам. Выборы в маслихаты районов и городов пройдут полностью по мажоритарной системе», – отметила член ЦИК.

Всего будут избраны 3 145 депутатов в 223 маслихата.

Напомним, 19 января глава государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса пройдут 19 марта 2023 года.