Выборы депутатов маслихатов пройдут 19 марта

Внеочередные выборы депутатов маслихатов пройдут в Казахстане 19 марта вместе с выборами в Мажилис Парламента РК. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина на заседании ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Спикер сообщила, что внеочередные выборы депутатов маслихатов, полномочия которых досрочно прекращены, назначаются Центральной избирательной комиссией на основании указа президента и должны быть проведены не позднее двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий маслихатов.
"В этой связи предлагается назначить выборы депутатов маслихатов на 19 марта 2023 года в целях их совмещения с выборами депутатов Мажилиса Парламента РК, назначенных на 19 марта текущего года, а также унифицирования их сроков и этапов проведения", – озвучила Сабила Мустафина.
Проект постановления о назначении внеочередных выборов депутатов маслихатов вносится на рассмотрение членов избирательной комиссии.
«Согласно нововведениям в избирательное законодательство Республики Казахстан, депутаты Мажилиса Парламента избираются по смешанной избирательной системе: 69 депутатов – по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, 29 депутатов – по одномандатным территориальным избирательным округам. В маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы 50% всех депутатов будут избраны по мажоритарной системе, 50% – по партийным спискам. Выборы в маслихаты районов и городов пройдут полностью по мажоритарной системе», – отметила член ЦИК.
Всего будут избраны 3 145 депутатов в 223 маслихата.
Напомним, 19 января глава государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.
Внеочередные выборы депутатов Мажилиса пройдут 19 марта 2023 года.