Вникнуть и решить

Продолжаются встречи депутатов Сената Парламента с избирателями в регионах страны

Нариман Турегалиев и Ляззат Рысбекова встретились с жителями Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Депутаты рассказали о проделанной работе Сената, изменениях в Конституцию, о мерах, принимаемых парламентариями по законодательному обеспечению инициатив Президента, а также о предстоящей работе.

В ходе встречи местные жители поднимали проблемы, связанные с предоставлением жилья и землепользования, повышением цен на продукты питания, развитием промышленности и строительства новой школы.

Кроме того, парламентарии посетили сельские округа Алмаз, Акшат и Чингирлау. По словам жителей, дорогу Сегизсай – Акшат – Чингирлау, соединяющую районный центр с населенными пунктами, в весенний и осенний периоды размывает, что создает большие неудобства.

Также Нариман Турегалиев и Ляззат Рысбекова посетили Бурлинский район. На встречах с жителями сел Жарсуат, При­уральное и Облавка обсуждались проблемы с питьевой водой, ремонта внутрипоселковых дорог, износа электрических сетей, строительства фельдшерско-акушерского пункта и школы в селе Облавка, вопросы в сфере земельных отношений.

Депутат Сената Ляззат Сулеймен в ходе рабочей поездки в область Жетысу встретилась с местным населением и представителями акиматов Саркандского и Алакольского районов.

На встрече с представителями Саркандского района сенатор обсудила вопросы предоставления во временное пользование граж­данам земель сельскохозяйственного назначения, выделения жилья и средств для капитального ремонта зданий организаций технического и профессионального образования.

Также на встрече с жителями районов были подняты вопросы передачи пустующего здания АО «Казпочта» в районную коммунальную собственность для открытия молодежной спортивной секции, выделения пастбищных и орошаемых земель, сбора и переработки мусора, оказания медицинской помощи и социальной поддержки.

Кроме того, сенатор ознакомилась с реализацией программ «С дипломом – в село!» и «Ауыл – Ел бесігі» в Алакольском районе и процессом строительства Дома культуры, а также с деятельностью крестьянских хозяйств отдаленных сел области.

В ходе рабочей поездки в Алматинскую область депутат Сената Ахылбек Куришбаев посетил в городе Конаеве объекты в сфере энергетики, предпринимательства, сельского и рыбного хозяйства.

Сенатор ознакомился с деятельностью и процессом производства продукции тепличного комплекса «ЛСТ Агро». Он отметил, что в регионе реализуется программа, направленная на развитие сельского хозяйства. Природа региона идеально подходит для выращивания овощных культур, в этой связи необходимо придать отрасли новый импульс.

Кроме того, Ахылбек Куришбаев посетил расположенный в регионе рыбохозяйственный комплекс ТОО «Оспанова Девелопмент», который позволит сократить импорт рыбной продукции и увеличить объемы экспорта после реализации инновационного проекта, а также водно-энергетическое предприятие, расположенное в Капшагайском ущелье реки Или.

В ходе визита в город Шымкент сенаторы Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова посетили реконструируемый стадион «Металлург», где ознакомились с ходом проводимых работ. Сенаторы встретились с депутатами местного маслихата, где обсудили обращения, поступившие в Сенат от жителей Шымкента.

В ходе рабочей поездки в Баян­аульский район сенатор Нуржан Нурсипатов посетил Жанатлекский и Баянаульский сельские округа, где встретился с акимами, представителями местных бюджетных организаций и активом района. В ходе встреч были обсуж­дены вопросы социально-экономического развития, жилищно-коммунальной сферы, а также вопросы по эффективному освоению местных бюджетных средств.

В свою очередь представители местного сообщества озвучили ряд предложений, направленных на улучшение социального положения населения.

Депутаты Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента Республики Казахстан Дуйсенгазы Мусин, Мухтар Жумагазиев, Абдалы Нуралиев и Султан Дюсембинов посетили Восточно-Казахстанскую область.

С деятельностью Республиканской палаты частных судебных исполнителей ознакомился сенатор Канатбек Сафинов.

Сенатор Андрей Лукин посетил управление местной полицейской службы департамента полиции и КГУ «Центр социального обслуживания «Қамқор» акимата города Нур-Султана, где встретился с сотрудниками управления и центра.

Все поднятые вопросы будут проработаны с соответствующими государственными органами и взяты на контроль, учтены и проработаны в ходе законотворческой деятельности.