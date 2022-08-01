Свежий выпуск Вникнуть и решить 1 августа 2022 г. 0:00 Адия Кенжегулова Продолжаются встречи депутатов Сената Парламента с избирателями в регионах страны Нариман Турегалиев и Ляззат Рысбекова встретились с жителями Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Депутаты рассказали о проделанной работе Сената, изменениях в Конституцию, о мерах, принимаемых парламентариями по законодательному обеспечению инициатив Президента, а также о предстоящей работе. В ходе встречи местные жители поднимали проблемы, связанные с предоставлением жилья и землепользования, повышением цен на продукты питания, развитием промышленности и строительства новой школы. Кроме того, парламентарии посетили сельские округа Алмаз, Акшат и Чингирлау. По словам жителей, дорогу Сегизсай – Акшат – Чингирлау, соединяющую районный центр с населенными пунктами, в весенний и осенний периоды размывает, что создает большие неудобства. Также Нариман Турегалиев и Ляззат Рысбекова посетили Бурлинский район. На встречах с жителями сел Жарсуат, Приуральное и Облавка обсуждались проблемы с питьевой водой, ремонта внутрипоселковых дорог, износа электрических сетей, строительства фельдшерско-акушерского пункта и школы в селе Облавка, вопросы в сфере земельных отношений. Депутат Сената Ляззат Сулеймен в ходе рабочей поездки в область Жетысу встретилась с местным населением и представителями акиматов Саркандского и Алакольского районов. На встрече с представителями Саркандского района сенатор обсудила вопросы предоставления во временное пользование гражданам земель сельскохозяйственного назначения, выделения жилья и средств для капитального ремонта зданий организаций технического и профессионального образования. Также на встрече с жителями районов были подняты вопросы передачи пустующего здания АО «Казпочта» в районную коммунальную собственность для открытия молодежной спортивной секции, выделения пастбищных и орошаемых земель, сбора и переработки мусора, оказания медицинской помощи и социальной поддержки. Кроме того, сенатор ознакомилась с реализацией программ «С дипломом – в село!» и «Ауыл – Ел бесігі» в Алакольском районе и процессом строительства Дома культуры, а также с деятельностью крестьянских хозяйств отдаленных сел области. В ходе рабочей поездки в Алматинскую область депутат Сената Ахылбек Куришбаев посетил в городе Конаеве объекты в сфере энергетики, предпринимательства, сельского и рыбного хозяйства. Сенатор ознакомился с деятельностью и процессом производства продукции тепличного комплекса «ЛСТ Агро». Он отметил, что в регионе реализуется программа, направленная на развитие сельского хозяйства. Природа региона идеально подходит для выращивания овощных культур, в этой связи необходимо придать отрасли новый импульс. Кроме того, Ахылбек Куришбаев посетил расположенный в регионе рыбохозяйственный комплекс ТОО «Оспанова Девелопмент», который позволит сократить импорт рыбной продукции и увеличить объемы экспорта после реализации инновационного проекта, а также водно-энергетическое предприятие, расположенное в Капшагайском ущелье реки Или. В ходе визита в город Шымкент сенаторы Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова посетили реконструируемый стадион «Металлург», где ознакомились с ходом проводимых работ. Сенаторы встретились с депутатами местного маслихата, где обсудили обращения, поступившие в Сенат от жителей Шымкента. В ходе рабочей поездки в Баянаульский район сенатор Нуржан Нурсипатов посетил Жанатлекский и Баянаульский сельские округа, где встретился с акимами, представителями местных бюджетных организаций и активом района. В ходе встреч были обсуждены вопросы социально-экономического развития, жилищно-коммунальной сферы, а также вопросы по эффективному освоению местных бюджетных средств. В свою очередь представители местного сообщества озвучили ряд предложений, направленных на улучшение социального положения населения. Депутаты Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента Республики Казахстан Дуйсенгазы Мусин, Мухтар Жумагазиев, Абдалы Нуралиев и Султан Дюсембинов посетили Восточно-Казахстанскую область. С деятельностью Республиканской палаты частных судебных исполнителей ознакомился сенатор Канатбек Сафинов. Сенатор Андрей Лукин посетил управление местной полицейской службы департамента полиции и КГУ «Центр социального обслуживания «Қамқор» акимата города Нур-Султана, где встретился с сотрудниками управления и центра. Все поднятые вопросы будут проработаны с соответствующими государственными органами и взяты на контроль, учтены и проработаны в ходе законотворческой деятельности.