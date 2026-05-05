Во главе угла – генетика

Сельское хозяйство
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

По численности крупного рогатого скота ЗКО занимает второе место в республике – в регионе сосредоточено до 42% поголовья КРС мясного направления (или 1 024,1 тыс. голов) всего стада страны.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В последние годы удалось добиться устойчивого роста не только поголовья, но и объемов производимой животноводчес­кой продукции. На долю данной отрасли приходится 60% валовой продукции сельского хозяйства региона.

Один из ключевых факторов достижения этих результатов заключается в том, что именно Приуралье – родина ряда основных улучшающих пород мясного скота в респуб­лике. В их числе – казахская белоголовая, о состоянии, перспективах разведения и дальнейшей селекции которой шла речь в ходе XXVI Меж­дународной научно-практической конференции на тему «Мясное животноводство: наука, технологии, устойчивое развитие». Мероприятие, к слову, было приурочено к 75-летию создания породы.

Приветствуя селекционеров и специалистов-практиков из Казахстана, Узбекистана и России, собравшихся в Уральске на базе Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир-хана, заместитель акима области Калияр Айтмухамбетов подчеркнул, что особую актуальность в условиях глобальных вызовов приобретают вопросы повышения генетического потенциала животных, совершенствования селекционно-племенной работы, внедрения цифровых и биотехнологических решений, а также обеспечения экологической и экономической стабильности отрасли.

В Западном Казахстане эта работа поставлена на системный уровень, благодаря чему наблюдается улучшение продуктивности скота.

– Область обеспечивает себя говядиной, бараниной, кониной, а также поставляет скот для откорма в некоторые соседние регионы. В прошлом году в местных сельхозформированиях средняя живая масса выпущенного на убой крупного рогатого скота выросла на девять процентов и составила 399 кило, – отметил заместитель акима области.

В 472 крестьянских хозяйствах региона зарегистрировано 139 тысяч голов, что составляет 80% всего племенного поголовья. Информацию по состоянию и перспективам развития породы озвучил директор республиканской Палаты казахской белоголовой породы Бахтияр Утельбаев.

По словам эксперта, в структуре племенного стада КРС республики казахская белоголовая порода составляет 58,7%, ангус – 15,5%, аулиекольская – 10,3%, герефорд и калмыцкая – 8,6 и 6,9% соответственно. Всего по респуб­лике 59 хозяйств 1-го класса, из них 21 – в Западно-Казахстанской области. В целом 903 хозяйства являются членами палаты. Только в прошлом году 103 хозяйства вошли в состав объединения, семь – вышли из него.

Участникам научно-прак­тической конференции были представлены анализ международного рынка по КРС и МРС, кредитные продукты на приобретение племенного поголовья сельскохозяйственных животных, разъяснены вопросы, касаю­щиеся создания ферм с обеспечением пастбищной инфраструктуры.

Собравшиеся обсудили воп­росы, касающиеся современного состояния и перспектив развития казахской белоголовой, ДНК-технологии как инструмент повышения генетического потенциала в мясном скотоводстве, разведение по линиям, мобильное производство органических удобрений путем ускоренной переработки сельскохозяйственных отходов, искусственное осеменение КРС.

Изучая влияние кормов на продуктивность животных, западноказахстанские ученые установили, что из 6,2 млн га пастбищ региона около 40% деградированы. На глобальные климатические процессы человек воздействовать практически не в силах. Вместе с тем антропогенную нагрузку снизить реально. Ученые разработают по этому направлению рекомендации для фермеров.

#ЗКО #сельское хозяйство #КРС #животноводство

Популярное

Все
Пилотов дронов готовят в Караганде
Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу
В Уральске ветерана поздравили со 105-летием
На всю оставшуюся жизнь
Город, соединявший континенты
Мангистау в цвету
Больше определенности в отношениях между личностью и государством
Каков уход, таков и плод
Вручены государственные награды от имени Президента
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Когда чужие дети становятся своими: история о милосердии в эпоху перемен
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
В Пекине проект Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon» собрал 2 млрд просмотров
Глава Сената встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ
ИИ, один сплошной ИИ?
«Один пояс — один путь»: Казахстан и Китай усиливают фитосанитарную безопасность на границе
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Учиться делать правильный выбор
22 медали – в копилке страны
Забег, где важен каждый километр
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

АЗРК выявило незаконную продажу картофеля в обход биржи
Выбор молодых
Создается технопарк
Трехдневная праздничная сельхозярмарка пройдет в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]