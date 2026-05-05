Во главе угла – генетика

В последние годы удалось добиться устойчивого роста не только поголовья, но и объемов производимой животноводчес­кой продукции. На долю данной отрасли приходится 60% валовой продукции сельского хозяйства региона.

Один из ключевых факторов достижения этих результатов заключается в том, что именно Приуралье – родина ряда основных улучшающих пород мясного скота в респуб­лике. В их числе – казахская белоголовая, о состоянии, перспективах разведения и дальнейшей селекции которой шла речь в ходе XXVI Меж­дународной научно-практической конференции на тему «Мясное животноводство: наука, технологии, устойчивое развитие». Мероприятие, к слову, было приурочено к 75-летию создания породы.

Приветствуя селекционеров и специалистов-практиков из Казахстана, Узбекистана и России, собравшихся в Уральске на базе Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир-хана, заместитель акима области Калияр Айтмухамбетов подчеркнул, что особую актуальность в условиях глобальных вызовов приобретают вопросы повышения генетического потенциала животных, совершенствования селекционно-племенной работы, внедрения цифровых и биотехнологических решений, а также обеспечения экологической и экономической стабильности отрасли.

В Западном Казахстане эта работа поставлена на системный уровень, благодаря чему наблюдается улучшение продуктивности скота.

– Область обеспечивает себя говядиной, бараниной, кониной, а также поставляет скот для откорма в некоторые соседние регионы. В прошлом году в местных сельхозформированиях средняя живая масса выпущенного на убой крупного рогатого скота выросла на девять процентов и составила 399 кило, – отметил заместитель акима области.

В 472 крестьянских хозяйствах региона зарегистрировано 139 тысяч голов, что составляет 80% всего племенного поголовья. Информацию по состоянию и перспективам развития породы озвучил директор республиканской Палаты казахской белоголовой породы Бахтияр Утельбаев.

По словам эксперта, в структуре племенного стада КРС республики казахская белоголовая порода составляет 58,7%, ангус – 15,5%, аулиекольская – 10,3%, герефорд и калмыцкая – 8,6 и 6,9% соответственно. Всего по респуб­лике 59 хозяйств 1-го класса, из них 21 – в Западно-Казахстанской области. В целом 903 хозяйства являются членами палаты. Только в прошлом году 103 хозяйства вошли в состав объединения, семь – вышли из него.

Участникам научно-прак­тической конференции были представлены анализ международного рынка по КРС и МРС, кредитные продукты на приобретение племенного поголовья сельскохозяйственных животных, разъяснены вопросы, касаю­щиеся создания ферм с обеспечением пастбищной инфраструктуры.

Собравшиеся обсудили воп­росы, касающиеся современного состояния и перспектив развития казахской белоголовой, ДНК-технологии как инструмент повышения генетического потенциала в мясном скотоводстве, разведение по линиям, мобильное производство органических удобрений путем ускоренной переработки сельскохозяйственных отходов, искусственное осеменение КРС.

Изучая влияние кормов на продуктивность животных, западноказахстанские ученые установили, что из 6,2 млн га пастбищ региона около 40% деградированы. На глобальные климатические процессы человек воздействовать практически не в силах. Вместе с тем антропогенную нагрузку снизить реально. Ученые разработают по этому направлению рекомендации для фермеров.