Во имя единства и согласия

Культура
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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В столице прошел VIII Республиканский фестиваль искусств «Жан DoStar» «Бір аспанның астында – Под небом одним» "30 лет во имя единства и согласия"

фото Игоря Бургандинова

В мероприятии, приуроченном к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, приняли участие заместитель Председателя АНК, заведующий Секретариатом АНК Марат Азильханов, представители этнокультурных объединений, общественных организаций и творческих коллективов.

– Традиционный фестиваль стал яркой площадкой для творческого самовыражения талант­ливых детей со всех уголков страны. Это не просто праздник искусства – это возможность для юных участников почувствовать себя настоящими артистами, приобщиться к многообразию культур и ценностей. Отдельно хочу поблагодарить наставников детей: как молодые деревца нужно поливать, так и юные таланты важно поддерживать. И здесь роль наставников огромная, определяющая. Через искусство они воспитывают любовь детей к родной земле, – отметил Марат Азильханов.

На сцене Военно-исторического музея Вооруженных сил РК прозвучали вокальные, инструментальные и литературные произведения на языках разных этносов, проживающих в Казахстане. Особую атмосферу создавали хореографические номера, в которых отразилось богатство и самобытность национальных традиций. 

В этом году фестиваль объединил более 500 талантов из разных регионов страны: Астаны, Алматы, Караганды, Актобе, Семея, а также Абайской, Алматинской, Атырауской и Акмолинской областей. Дети выступали в номинациях «Классические инструменты», «Народные инструменты», «Вокал», «Литературное чтение», «Хорео­графия».

Фестиваль проводится с 2022 года: за это время в нем приняли участие около 4 тыс. юных талантов. Он стал важной частью работы АНК по воспитанию патриотизма и уважения к многонациональному культурному наследию страны.

За особо яркие номера многие педагоги-наставники получили благодарственные письма, ценные подарки, денежные премии. Среди них – Салим Айлазов (ансамбль школы лезгинки «ZAZAN Astana»), Галина Ураевская (ансамбль русских народных инструментов детской музыкальной школы № 3 им. Е. Серкебаева), Гульзада Темешбекова, Асель Садуова, Бахыт Бейсенбаева (инструментальный ансамбль «Мұрагер»). Не остался незамеченным высокий уровень исполнительского мастерства ученицы Марины Гутовец – Николь Агаревой (фортепиано).

Специальными призами были отмечены учащийся ДМШ города Акколя Акмолинской области Матвей Гайворонский (баян), представивший на конкурсе произведения «Ата толғауы» и «Боз бала», а также воспитанница музыкальной студии «Унисон» из Караганды Аида Маргулан, исполнившая песню «Қазағым-ай».

Все участники фестиваля и их наставники были награждены ценными призами и дипломами. Возможно, для многих юных артистов участие в фестивале определит дальнейший путь их творческого развития. Мероприятие еще раз подчеркнуло уникальную роль Ассамблеи народа Казахстана в укреплении единства, согласия и межкультурного диалога в стране.

#Астана #АНК #фестиваль

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