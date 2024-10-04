Вода для каждого села

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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

К концу следующего года в Западно-Казахстанской области сельское население должно быть полностью обеспечено централизованным водоснабжением.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным областного управления строительства, на начало текущего года 287,5 тыс. человек из 301,4 тыс. сельского населения региона имеют доступ к водопроводу. Без централизованного водоснабжения пока остаются 129 сельских населенных пунктов.

В нынешнем году ведутся работы по реконструкции централизованных сетей водоснабжения и строительству новых водопроводов в 22 сельских населенных пунктах с общим населением более 35 тыс. человек. На эти цели предусмотрено 5,9 млрд тенге. Кроме того, в 20 селах, где проживает 1,8 тыс. человек, установят КБМ – комплексные блочные модули.

В следующем году в девяти селах планируется построить водопроводы, в остальных – установить блочные модули, таким образом, к концу 2025 года сельские жители региона будут полностью обеспечены питьевой водой.

Теперь главное, чтобы подрядчик не подвел. А такие факты еще случаются. В частности, ТОО «КазЕвроСтрой» в 2021–2022 годах не удалось завершить работы по водоснабжению сел Абай, Талпын, Барбастау и Магистрального. Договоры расторгнуты, строи­тельные работы планируется завершить местным подрядчиком до конца года. Аналогичная ситуация сложилась на проектах по реконструкции водопроводов в селах Подстепном и Чапаево.

Пока жители сел, где отсутствует централизованное водоснабжение, используют колодцы или привозную воду. При этом не все скважины пригодны для питья, поскольку содержат большую концентрацию соли. Часть из них не соответствует санитарным требованиям. По результатам проверки, проведенной прокуратурой области, в восьми населенных пунктах Каратобинского района в колодцах в составе воды выявлены вредные вещества. Аналогичные факты установлены и в водоколонках, расположенных на некоторых улицах областного центра. Кроме того, качество воды напрямую зависит от состояния водохозяйственных объектов. Наибольшая степень изношенности систем водообеспечения отмечена в Теректинском и Чингирлауском районах, а также в областном центре. К примеру, в селе Тонкерис Теректинского района степень амортизации водопропускных сетей достиг­ла 90%.

#ЗКО #вода #ЖКХ #водоснабжение

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