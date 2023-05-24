Вода для Шардары Свежий выпуск 24 мая 2023 г. 4:00 2 Любовь Черника Два года понадобится для того, чтобы решить вопрос обеспечения качественной питьевой водой Шардары. Проект водоснабжения города, в котором проживает более 25 тыс. человек, обойдется бюджету в 16 млрд тенге. Уже разработана и направлена на государственную экспертизу проектно-сметная документация, подана заявка на выделение средств из республиканского бюджета. Строительство водопровода займет два года. В городском акимате Шардары надеются, что строительные работы начнутся уже в этом году, а уже к концу 2024-го в город придет питьевая вода. Напоить Шардару планируют из подземного источника Тама-Тастанбек, расположенного почти в 40 км от города. Изыскательские работы показали, что запасов воды в нем хватит на 100 лет. Два года назад город, раскинувшийся на берегу Шардаринского водохранилища, остался без питьевой воды. Водохранилище, вода из которого поступала в дома горожан, обмелело настолько, что превратилось в лужу. По этой причине остановилась работа насосных станций, подающих воду. На улицах города появились водовозы. На протяжении месяца люди пользовались привозной водой. #акимат #вода #бюджет #водохранилище #РК #водоснабжение #Шардары