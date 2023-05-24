Вода для Шардары

Уже разработана и направлена на государственную экспертизу проект­но-сметная документация, подана заявка на выделение средств из республиканского бюджета.

Строительство водопровода займет два года. В городском акимате Шардары надеются, что строительные работы нач­нутся уже в этом году, а уже к концу 2024-го в город придет питьевая вода.

Напоить Шардару планируют из подземного источника Тама-Тас­танбек, расположенного почти в 40 км от города. Изыскательские работы показали, что запасов воды в нем хватит на 100 лет.

Два года назад город, раскинувшийся на берегу Шардаринского водохранилища, остался без питьевой воды. Водохранилище, вода из которого поступала в дома горожан, обмелело настолько, что превратилось в лужу. По этой причине остановилась работа насосных станций, подающих воду. На улицах города появились водовозы. На протяжении месяца люди пользовались привозной водой.