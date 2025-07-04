Водопроводные неурядицы пригородного села

Штрафная площадка
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Поселок Кемертоган Карасайского района, в котором проживают около 20 тыс. человек, расположен всего в нескольких километрах от Алматы. Но проблема нехватки питьевой воды в этом населенном пункте не решается уже много лет. Разобраться в причинах тяжелой ситуации и помочь найти пути выхода из нее сюда специально прибыли депутаты Мажилиса Парламента Максим Рожин и Данияр Каскарауов.

фото организаторов встречи

На сельском сходе местные жители возмущались крайне неудовлетворительным состоя­нием центрального сельского водопровода. По их словам, давление в трубах слабое, сельчане вынуждены в ночное время караулить у кранов, чтобы набрать воду в емкости про запас.

– Приходится также брать воду в колодцах с глубины 13–14 мет­ров, но там мутная жидкость, с осадком, – посетовал аксакал Егинбек Егеубеков. – Такую воду не то что пить, в ней даже стирать невозможно. Сейчас лишь 20 процентов жителей села подключены к цент­ральной водопроводной системе. Нас даже не внесли в проект Каскеленского группового водовода. Вот в таких условиях и живем – без воды в сорокаградусную жару!

Как выяснилось, подачей воды в Кемертоган занимаются коммунальные службы ТОО «BeyAzhTrans» и ГКП «Таусамалы-Қызмет», деятельность которых уже долгие годы вызывает многочис­ленные нарекания со стороны местной общественности.

В ходе встречи сельчанка Раушан Жуматаева сообщила, что скважины, пробуренные данными предприятия­ми, маломощны и имеют высокую степень изношенности. Зафиксировано нарушение санитарных норм и правил.

– Поэтому качество воды очень низкое, из-за чего выходит из строя бытовая техника, – пожаловалась сельчанка. – Есть угроза здоровью людей. Мы поднимали эту проблему не раз. Однако все безрезультатно.

С ее мнением согласился мажилисмен Максим Рожин, напомнив, что впервые этот воп­рос обсуждался в ходе встречи с общественностью в Каскелене полтора года назад. Тогда было зарегистрировано более 20 проб­лемных вопросов, большая часть которых уже решена.

Как отметил депутат, сегодня свыше 4 500 домов села Кемертоган не подключено к центральной системе водоснабжения. Разработана проект­но-сметная документация, согласно которой планируется построить сразу несколько объектов – водопровод общей протяженностью 184,8 км, два резервуара, три насосные станции, дизельный генератор и трансформаторную подстанцию. На осуществление проек­та требуется 4,8 млрд тенге. С завершением строительства около 20 тыс. человек получат доступ к чис­той питьевой воде.

– Теперь основная задача – добиться выделения средств на это дело из рес­публиканского бюджета, – подчеркнул Максим Рожин. – Данный вопрос уже направлен на рассмотрение в Правительство, взят под контроль­ Премьер-министром. При уточнении бюджета должны быть выделены деньги. Партия «Amanat» также держит на контроле эту проблему, так как модернизация инфраструктуры обозначена как один из ключевых партийных приоритетов.

Остается добавить, что, по данным местных властей, продолжается строи­тельство водопроводной сети в селах Жанатурмыс и Каратобе Карасайского района. Аналогичные работы начаты в селах Елтай, Жармухамбет, Шалкар и Кайрат.

#водоснабжение #поселок #Кемертоган

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