Воды меньше

В условиях маловодности в Восточно-Казахстанской области на Иртышском каскаде сократили объем весенних попусков.

С 16 апреля по 8 мая с Усть-Каменогорского и Шульбинского водохранилищ планируется сбросить 4,64 кубокилометра воды. Как сообщили в Ертисской бассейновой инспекции, это на 1,13 кубокилометра меньше, чем в 2021 году. В этот период через гидросооружения Усть-Каменогорской станции в среднем проходит 500–1 060 кубометров в секунду, Шульбинской – 750–3 500 кубометров в секунду.

– Попуски проводятся для санитарной очистки русла, а также затопления пойменных лугов в Семейском регионе и Павлодарской области, – рассказали в инспекции. – В этом году запас снега меньше нормы почти на треть. Поэтому пойма будет залита водой на 65%.

В целом, по словам специалистов, усиленный сброс с Иртышского каскада просчитан с учетом интересов всех водопользователей – гидроэнергетиков, рыбохозяйственников, аграриев, водников. Площадь затопленной поймы обеспечит как нормальный нерест рыбы, так и сохранение биоразнообразия пойменных ландшафтов.