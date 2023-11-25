Военно-патриотическому движению «ЖасБүркіт» - 20 лет

24 ноября в воинской части 5573 Национальной гвардии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летию военно-патриотического движения «ЖасБүркіт». В нем приняли участие Заместитель Министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов, ветераны войск правопорядка, личный состав столичного гарнизона и представители взаимодействующих органов.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Военно-патриотическое движение «ЖасБүркіт» было образовано на базе воинских частей, на тот момент Внутренних войск (ныне Национальной гвардии) в 2003 году. Заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Кайрат Умбетов отметил это в своем докладе.

Далее Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов поздравил участников военно-патриотического движения «ЖасБүркіт»» с 20-летием.

- На Всеармейском совете, состоявшемся 5 мая текущего года, Глава государства, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул необходимость придавать большое значение поднятию военно-патриотического духа подрастающего поколения.

Эту задачу активно выполняет и Национальная гвардия. За два десятилетия военно-патриотические классы «ЖасБүркіт» открылись во всех регионах страны и в настоящее время ведут активную работу. Сегодня, в этот знаменательный день, мы с гордостью можем отметить результативную работу военно-патриотического движения «ЖасБүркіт». Сегодняшняя молодежь - это завтрашние защитники Отечества. Будущее суверенной страны в руках подрастающего поколения, - отметил генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

После поздравительной речи один из воспитанников вручил Главнокомандующему Национальной гвардии атрибут клуба за проявленную заботу о военно-патриотическом движении.

Стоит отметить, что молодых партитов поздравили депутат Мажилиса Парламента РК Максим Рожин, председатель Совета ветеранов Национальной гвардии генерал-майор Калиакпар Токушев, директор Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования Министерства просвещения РК Раиса Шер, начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны РК полковник Тлеухан Баскожаев и основоположник и первый руководитель патриотического клуба воинской части 6506 подполковник в отставке Арман Ахашов.

Воспитанники военно-патриотического движения «ЖасБүркіт» продемонстрировали зрителям свои навыки и приемы рукопашного боя и строевой подготовки.

Также на праздничном собрании состоялась торжественная церемония приема подростков в ряды клуба «ЖасБүркіт».

Мероприятие сопровождалось торжественным концертом с участием военнослужащих Ансамбля песни и танца Национальной гвардии и молодых артистов детской студии «Жассарбаз» Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил РК.