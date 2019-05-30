Военнослужащие Актюбинского гарнизона почтили память жертв политических репрессий. Традиционное мероприятие состоялось на скорбной горе Түйетөбе, сообщает пресс-служба Военного института Сил воздушной обороны.

В мероприятии приняли участие аким Актюбинской области, руководители Военного института Сил воздушной обороны, местных органов военного управления, представители духовенства, Ассамблеи народа Казахстана, ветеранских и общественных организаций.

На траурный митинг у подножия горы, ставшей могилой для 1200 репрессированных казахстанцев, пришло вдвое больше людей, чем ожидалось, отмечают организаторы. По их словам, у каждого здесь своя история, но объединяет всех одно – черные страницы истории, репрессии 1937 года.

По оценкам историков, в те тяжелые годы только в Актюбинской области репрессиям подверглось около 7 тысяч человек, из которых 1,5 тысячи были приговорены к расстрелу. В период сталинских репрессий в область как политически ненадежные под строжайший контроль НКВД были высланы 3 тысячи русских, 5 тысяч украинцев, 700 болгар, 6 тысяч чеченцев, 400 евреев, 1 тысяча поляков, 1,5 тысячи немцев и др.

Более полувека родственники считали погибших пропавшими без вести, пока останки расстрелянных представителей интеллигенции не были обнаружены в 1990 году. Очевидцев событий и живых свидетелей нет, но рассказы о расстрелах на Верблюжьей горе передаются из уст в уста.

Ермек и Роза Истлеуовы, потомки репрессированного, рассказывают, что приговоренных «тройками» свозили к карстовым обрывам полынной земли, чтобы после расстрела их тела скатывались на дно ям. О судьбе дедушки им ничего не было известно вплоть до 1996 года. Простой учитель, родом из Аральского района, села Акбасты. Все его преступление заключалось в любви к знаниям и стремлении передать их детям.

«Мы узнали, что здесь он был расстрелян и погребен в братской могиле. И это не только наша боль, это боль всего казахского народа», - рассказывают внуки.

Минутой молчания почтили собравшиеся память погибших и возложили цветы к гранитному памятнику в виде слезы, установленному в 1997 году.

Как отметил начальник Военного института Сил воздушной обороны полковник Алим Ибраев, никогда нельзя забывать, какими жертвами досталась сегодняшним поколениям мирная жизнь.

"Наш долг - помнить людей, которые отдали жизни ради независимости Казахстана. Мы обязаны беречь то, что у нас есть, жить, как одна семья, и хранить дружбу и согласие», - сказал он.

Накануне траурного митинга в Военном институте Сил воздушной обороны прошла книжная выставка, на которой курсантов познакомили с произведениями и научными трудами Мухтара Ауэзова, Шакарима, Миржакипа Дулатова, Сакена Сейфуллина и других, павших жертвами тоталитарного режима.