Военнослужащие Нацгвардии оказывают помощь пострадавшим от затоплений

Уже третьи сутки военнослужащими Национальной гвардии проводятся противопаводковые мероприятия в Карагандинской, Костанайской и Актюбинской областях

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Так, в ночь с 29 на 30 марта личный состав воинской части 6655 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК в количестве более 200 военнослужащих и 7 единиц спецтехники были задействованы для эвакуации граждан и выставления оцеплений для предотвращения возможного мародерства среди местного населения. Гвардейцы эвакуировали 30 человек в районе поселка Кирпичный, близ города Актобе. Также был выделен вертолет Ми-171Е авиации Национальной гвардии для оказания помощи в эвакуации местных жителей.

На данный момент борт совершает облет местности Западно-Казахстанской области.

Подразделения воинской части 5451 (г. Караганда) в количестве 100 военнослужащих и 7 единиц спецтехники в две смены занимались возведением искусственной дамбы. Вместе с тем оказывается помощь личному составу МЧС РК в работе по откачке талой воды.

На сегодняшний день общими усилиями подразделений МЧС, МО, КНБ и Национальной гвардии спасено 644 человек, из них 236 детей, откачано более 3,5 млн. м3 талой воды, проведена укладка порядка 45 тонн инертного материала.

В настоящее время в Теректинском, Сырымском, Каратобинском, Бурлинском районах области, а также в самом Уральске объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, связанная с паводком. Паводковая обстановка усложнена обильными осадками в виде дождя.

Военнослужащие воинской части 6655 (г. Актобе) в четыре смены по 50-150 человек с 17 единицами техники привлечены к организации службы в поселок Кирпичный.

Наши военнослужащие продолжают обеспечивать безопасность и оказывать помощь гражданам, подвергшимся воздействию наводнения.

«Нашим главным приоритетом является обеспечение безопасности и защиты наших граждан. Власти регионов, пострадавших от наводнения, призывают к особой бдительности и соблюдению предписаний экстренных служб. Мы продолжаем оказывать помощь, чтобы минимизировать ущерб от стихийного бедствия», - отметил командир воинской части 5451 подполковник Рауан Омаров.

В целом, продолжается работа по защите населения и территории от наводнений. Важно подчеркнуть, что усилия военнослужащих и других служб направлены на оказание помощи пострадавшим и обеспечение общей безопасности в регионах.