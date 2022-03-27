Турнир «Әскер барысы» по қазақ күресі среди военнослужащих прошел на базе Центрального спортивного клуба Министерства обороны.

За звание сильнейшего состязались более 30 палуанов, представляющих Вооруженные силы, Комитет национальной безопасности и Национальную гвардию Республики Казахстан.

По итогам соревнований победителем стал спортсмен Центрального спортивного клуба Министерства обороны младший сержант Ерасыл Кажыбаев. Второе место занял его одноклубник младший сержант Адиль Оразбаев. Тройку призеров замкнул военнослужащий регионального командования «Восток» старший лейтенант Талгат Амренов.

– Победа далась нелегко, так как все соперники показали достаточно высокий уровень подготовки и профессионализма, – сказал после церемонии награждения младший сержант Ерасыл Кажыбаев.

Победитель турнира и финалист, занявший второе место, примут участие в республиканском турнире по национальной борьбе «Қазақстан Барысы».

Напомним, что младший сержант Ерасыл Кажыбаев уже дважды, в 2018 и 2019 годах, становился серебряным призером этого престижного республиканского соревнования.