Военные действия в Украине стали для простых людей апокалиптической ситуацией – представитель Красного Креста

В Украине уже более двух недель продолжаются военные действия с участием российских войск, за три раунда переговоров существенных договоренностей между сторонами так и не достигнуто.
ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ
– Для простых людей это просто апокалиптическая ситуация, у них заканчиваются предметы первой необходимости, – подчеркнул представитель Международного комитета Красного Креста Юэн Уотсон на брифинге 8 марта по итогам 49-й сессии Совета ООН по правам человека. – Самое главное сейчас, чтобы до этих людей дошла спасительная помощь. Является ли это вопросом жизни или смерти? Однозначно да. Очень важно, чтобы гуманитарная помощь как можно скорее попала в Мариуполь и другие города, которые находятся сейчас в эпицентре конфликта.
Договоренность о сотрудничестве в гуманитарной сфере есть у Украины и с Казахстаном. Так, по данным, опубликованным вчера на официальном Telegram-канале Правительства РК, Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при Правительстве принято решение о выделении Украине партии из 25 наименований медицинских препаратов общей стоимостью более 2,2 млн долларов.