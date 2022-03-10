Военные действия в Украине стали для простых людей апокалиптической ситуацией – представитель Красного Креста

В Украине уже более двух недель продолжаются военные действия с участием российских войск, за три раунда переговоров существенных договоренностей между сторонами так и не достигнуто.

ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ

– Для простых людей это просто апокалиптическая ситуация, у них заканчиваются предметы первой необходимос­ти, – подчеркнул представитель Международного комитета Красного Креста Юэн Уотсон на брифинге 8 марта по итогам 49-й сессии Совета ООН по правам человека. – Самое главное сейчас, чтобы до этих людей дошла спасительная помощь. Является ли это вопросом жизни или смерти? Однозначно да. Очень важно, чтобы гуманитарная помощь как можно скорее попала в Мариуполь и другие города, которые находятся сейчас в эпицентре конфликта.

Договоренность о сотрудничестве в гуманитарной сфере есть у Украины и с Казахстаном. Так, по данным, опубликованным вчера на официальном Telegram-канале Правительства РК, Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при Правительстве принято решение о выделении Украине партии из 25 наименований медицинских препаратов общей стоимостью более 2,2 млн долларов.

Вес гуманитарной помощи составит 82 тонны. В настоящее время прорабатывается вопрос доставки этого груза по месту назначения. Как отмечается в сообщении, «Правительство Казахстана договаривается с соседними государствами, где развернуты хабы для получения и распределения международной гуманитарной помощи Украине».

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на сессии, вновь призвала прекратить боевые действия в Украине, а также принять эффективные меры для обеспечения безопасного выхода гражданских лиц, оказавшихся в безвыходной ситуа­ции в районах, пострадавших от активных боевых действий. Она сообщила, что есть жертвы среди гражданского населения в Украине, но точных цифр пока нет.

В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси выразил обеспокоен­ность тем, что на Чернобыльской АЭС, по данным украинских властей, работает та же смена, которая заступила за день до вхождения российских военных на объект. То есть сотрудники находятся на своем рабочем месте более 13 дней.

– Я глубоко обеспокоен в связи со сложной и напряженной ситуацией, в которой оказался персонал на Чернобыльской АЭС, а также в связи с возникающими из-за этого потенциальными рис­ками в плане ядерной безопас­ности. Я призываю силы, под контролем которых фактически находится площадка станции, в срочном порядке обеспечить условия для безопасной ротации персонала, – сказал Рафаэль Мариано Гросси.

Он подчеркнул, что способность персонала принимать решения без излишнего давления входит в число семи неотъемлемых компонентов ядерной и физической безопасности АЭС.

Бьет тревогу и ЮНЕСКО, 15 марта Исполнительный совет организации проведет специальную сессию по Украи­не. Сейчас ЮНЕСКО работает над оценкой ущерба во всех сферах своей компетенции (в частнос­ти, в области образования, культуры, наследия и информации) и осуществлением мер по оказанию чрезвычайной помощи. Так, по данным ООН, закрытие школ и учебных заведений в масштабах всей страны затронуло все население Украины школьного возраста – это 6 млн учащихся в возрасте от 3 до 17 лет и более 1,5 млн студентов высших учебных заведений.

Кроме того, Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле призвала «защищать украинское культурное наследие, являющееся свидетелем богатой истории страны и включающее 7 объектов Всемирного наследия, расположенных во Львове, Киеве, Одессе и Харькове, входящие в Сеть творческих городов ЮНЕСКО, ее национальные архивы, некоторые из которых включены в реестр ЮНЕСКО «Память мира», а также места, связанные с трагедией Холокоста».

ДЛИННЫЕ ДОРОГИ ЭВАКУАЦИИ

По данным разных источников, с 24 февраля, когда начались военные действия, Украину уже покинули более 1,7 млн человек. Эксперты Евросоюза прогнозируют, что беженцами могут стать еще около 4 млн жителей страны. Основной поток направляется в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдову. Также некоторые беженцы принимают решение эвакуироваться в Россию и Беларусь.

Казахстанские дипломаты в Украине продолжают оказывать находящимся в этой стране казахстанцам всю посильную помощь для эвакуации.

Поскольку авиасообщение с Украиной прервалось фактичес­ки с началом спецоперации ВС РФ, репатриационные рейсы для наших граждан организованы из польского города Катовице.

Вчера, 9 марта, из аэропорта Катовице вылетел уже четвертый самолет с казахстанцами, эвакуированными из Украины – он доставит в столицу 155 пассажиров, в том числе 7 детей (прибытие ожидается утром 10 марта).

Напомним, первый рейс был организован 28 февраля, на нем были доставлены в Алматы 175 граждан РК. Второй рейс прибыл 1 марта в Нур-Султан, на нем были 124 гражданина РК, третий борт также принимал столичный аэропорт – он доставил 131 казахстанца и двух граждан Кыргызстана.

По данным Министерства иностранных дел РК на 9 марта, сотрудники дипломатических миссий Казахстана помогли эвакуироваться из Украины 731 гражданину. Из них 662 человека выехали в Польшу, а остальные в Молдову, Румынию, Венгрию и Словакию. В среду в очереди на пересечение украинско-польской границы казах­станских граждан не было, но в точке сбора у Почетного консульства РК во Львове ожидали эвакуации 11 человек, также в Харькове оставались 7 наших соотечественников.

По информации Посольства РК в Украине, на 9 марта в Мариуполе находились 18 граждан Казахстана. С ними дипломаты не могут поддерживать связь из-за отключения электро­энергии и телефонной связи в городе. В то же время с двумя гражданами РК, оставшимися в городе Сумы, поддерживается регулярная связь. Ожидается, что указанные группы граждан будут эвакуи­рованы через гуманитарные коридоры, открытие которых обсуждается российской и украин­ской сторонами.

Казахстанские дипломаты из-за ухудшения ситуации в Киеве временно передислоцированы во Львов и продолжают работу по оказанию помощи гражданам РК в штатном режиме.

Из 57 казахстанских больше­грузных автомобилей при содействии дипломатов РК 44 уже покинули территорию Украины, а остальным 13 автотранспорт­ным средствам оказывается необходимая помощь.

ТРУДНЫЙ ДИАЛОГ

В связи с ситуацией в Украине США, страны Европы, Австралия и Япония, а также международные организации ужесточают санкции против России.

Агентство S&P понизило рейтинги 52 российских компаний до уровня «CCC-» – это означает, что у компаний возникают проб­лемы с платежеспособностью, а возможность выплаты долгов сильно зависит от меняющихся экономических условий.

На территории Российской Федерации одна за другой прекращают работу или ограничивают свое присутствие крупные международные компании.

Параллельно с экономическими санкциями крупнейшие международные организации предпринимают различные дипломатические шаги, чтобы достичь мирного урегулирования ситуации в Украине. ООН направила в Москву группу экспертов для обсуждения с Министерством обороны РФ работы гуманитарных коридоров и эвакуации мирного населения из районов военных действий. Заместитель Генерального секретаря, координатор чрезвычайной гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс сообщил 8 марта, что команда экспертов уже провела первое совещание с представителями Минобороны России.

По словам заместителя Генсека ООН, цель переговоров – улучшение координации между гражданскими и военными и расширение масштабов гуманитарных операций ООН на территории Украины.

Тем временем продолжается переговорный процесс по мирному урегулированию между представителями России и

Украины. Три раунда обсуждения состоялись на территории Беларуси, первый – в Гомельской области, второй и третий – в Беловежской Пуще.

В ходе второго раунда была достигнута важная договоренность о создании гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из городов, где идут боевые действия. Однако с работой коридоров возникли проблемы, стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

В результате проблема гуманитарных коридоров стала ключевой темой обсуждения в ходе третьего раунда 7 марта. Также, по информации белорусского агентства «БелТА», шла дискуссия по политическим и военным аспектам военной спецоперации в Украине. Ряд вопросов остался незакрытым, они будут вынесены на обсуж­дение на четвертом раунде переговоров.

Помимо встреч на белорусской территории, запланированы переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД

Украины Дмитрия Кулебы, которые должны состояться в Анталье 10 марта. После этого будет решаться вопрос о дате проведения четвертого раунда российско-украинских переговоров в Беларуси.