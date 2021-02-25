Военные на старте

Соревнования проходили на подготовленной трассе с соблюдением всех мер санитарной безопасности.

– Цель соревнований – формирование и пропаганда здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, – пояснил начальник спорта и физической подготовки войсковой части 27943 лейтенант Алмас Айдарханов. – Тридцать лет страна живет как суверенное государство, и все эти годы благодаря политике Елбасы в воинских подразделениях имеют возможность поддерживать высокий уровень боевой, политической и физической подготовки.

Как подчеркнули в части, для занятий спортом здесь есть стадион, тренажеры, инвентарь, тир и многое другое. В ходе соревнований участники показали хорошие результаты. Первое место заняли военнослужащие управления части, второе – личный состав 1-го мотострелкового батальо­на, третье – бойцы 2-го мотострелкового батальона.