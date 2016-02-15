Общество
Военные РК освобождены от уплаты обязательных пенсионных взносов
Военнослужащих освободили от уплаты обязательных пенсионных взносов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

"Ранее для военнослужащих Вооруженных сил Казахстана, имеющих по состоянию на 1 января 1998 года стаж воинской службы менее 10 лет, вводился порядок обязательных пенсионных взносов в Единый накопительный пенсионный фонд в размере 20% от денежного содержания за счет бюджетных средств, – пояснили в ведомстве. – Данные поправки коснулись также сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания и классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года".

При этом стоит отметить, что военнослужащие срочной службы будут продолжать осуществлять обязательные пенсионные взносы в размере 10% от ежемесячного дохода, тем самым участвуя в накопительной пенсионной системе.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2016 года военнослужащие страны переведены на государственное пенсионное обеспечение.

"Военнослужащие, уволенные после 1 января 2016 года и имеющие выслугу 25 лет и более или общий трудовой стаж 25 лет и более, из них 12 с половиной лет непрерывной воинской службы, будут обеспечены пенсией в полном объеме. А также будет осуществлен перерасчет пенсионных выплат за выслугу лет, назначенных до 1 января 2016 года в неполном объеме, с доведением до полного объема при возврате 50% обязательных пенсионных взносов", – напомнили в пресс-службе.

При этом действующие военные, впервые поступившие на службу после 1 января 1998 года и уволенные до 1 января 2016 года с правом на получение пенсии, должны вернуть половину накоплений, которые перечисляло государство. Действующих военных пенсионеров, кому пенсия начислена в полном объеме, это не коснется – они будут продолжать получать установленные пенсионные выплаты.

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