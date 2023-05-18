Вокруг да около науки
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Лаура Тусупбекова
Именно так можно охарактеризовать прошедший в Мажилисе правительственный час по проблемам науки. Обсуждение темы было привычным и традиционным. Министр профильного ведомства рассказал о том, как развивается научная среда в стране, депутаты задавали вопросы, в том числе актуальные. Оживило заседание выступление представителя той самой академической среды, который точечно рассказал о проблемах в сфере. После этого выступления необходимость говорить что-либо дополнительно отпала и заседание завершилось.