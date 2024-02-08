Волонтерскую программу 5-х Всемирных игр кочевников презентовали в Астане

Культура и общество, Спорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Ее представили студентам ряда столичных университетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма  

Фото: worldnomadgames.kz

По информации ведомства, на этих встречах руководство дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников подчеркнуло, что волонтеры имеют возможность внести свой вклад в эти игры, также рассказали о важности волонтерской деятельности и о приобретении опыта. Кроме того, были подробно разъяснены требования к волонтерам, правила и сведения об отборочных этапах.

— Молодежный волонтерский отряд – важная часть спортивных и культурных мероприятий. Приветствовать гостя, указывать им дорогу, направлять их, быть переводчиком для иностранцев – всю эту незаметную работу выполняют волонтеры. В некотором смысле добровольность - яркий пример взаимной бескорыстной помощи и патриотизма, быть полезным для общества и страны. К примеру, в EXPO-2017 приняли участие более 7000 волонтеров. На зимних Азиатских играх наши молодые люди также проявили активность в том же качестве, — отметили в ведомстве.

Желающим стать волонтерами 5-х Всемирных игр кочевников нужно зайти в раздел «стань волонтером» на сайте https://worldnomadgames.kz и заполнить анкету. Кандидат, который прошел все требования, приглашается на собеседование.

В министерстве добавили, что на волонтерскую работу отбирают добровольцев старше 18 лет. Дополнительная информация представлена в социальных сетях Instagram, Tik Tok на страницах @Volunteer nomadgameskz. Также можно отправить свои вопросы по контактному номеру 8 701 841 20 24 в WhatsApp, Telegram.

Напомним, недавно в Астане представили тизер масштабного спортивного соревнования. Ранее также о подготовке к масштабному мероприятию на брифинге в РСК рассказал заместитель руководителя дирекции по подготовке и проведению Всемирных игр кочевников Абылай Кондыбаев.

#Астана #программа #волонтеры #Всемирные игры кочевников #презентация #Минтуризма

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