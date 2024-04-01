Волонтеры оказывают помощь

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Галымжан Теренсай

Представители партии «Amanat» активно помогают жителям, оказавшимся в зоне подтопления

фото Игоря Бургандинова

Волонтеры молодежного крыла «Жас­тар рухы» посетили центр Темирского района – поселок Шубаркудук, центр Мугалжарского района – город Кандыагаш и оказали всестороннюю помощь местным жителям. Группы молодежи помогают актюбинцам, чье жилье пострадало от паводковой воды.

А в Костанайской области волонтеры молодежного крыла уже на протяжении нескольких дней помогают пострадавшим от стихии в регионе.

– Волонтеры собирают еду, воду, лекарства и другие предметы первой необходимос­ти для помощи пострадавшим, – сказал волонтер Абзал Нуридин.

В Западно-Казахстанской области акти­висты партии оказывают помощь населению в городе Уральске, а также в Байтерекском, Таскалинском, Теректинском и Каратобинском районах. Волонтеры раздают горячее питание сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям, которые дежурят в зонах бушующей стихии круглосуточно. Региональные партийцы также не остались в стороне от сбора гуманитарной помощи. Депутаты областного и городского маслихатов, сотрудники филиалов партии перечисляют средства в качестве материальной помощи на счет, открытый при региональном филиале партии. Первыми помощь получат жители Каратобинского района. Планируется доставка гумпомощи во все районы, где объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Партийцы пришли на помощь жителям, оказавшимся в беде, и в Абайской области. Представители региональных и территориальных филиалов партии, волонтеры «Жастар рухы» активно участвуют в противопаводковых и спасательных мероприятиях. Партийцы совместно с сотрудниками ДЧС и ДВД, военными структурами, представителями местных исполнительных органов дежурят круглосуточно. В ход идут мешки с инертными материалами, которые становятся дамбами на пути стихийной воды. Ведется работа по рытью канав, водоотведению, откачке воды, укладке песка, прокладке дамб в районе затопленных дорог, улиц и жилых домов.

#ЧС #AMANAT #помощь #волонтеры #Жас­тар Рухы

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