Волонтеры ждут предложений

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Элина Зироян

Проект стартовал в рамках Года молодежи и продолжает работать в рамках Года волонтера. В рамках проекта студенты вузов смогут получать денежное вознаграждение. Так, студентам вузов дневной формы обучения предоставляются 2 вида социального студенчес­кого кредита – на 20 000 тенге за 20 часов работы, а также на 50 000 тенге за 50 часов деятельности. В течение одного учебного года студент может отработать не более 70 часов оплачиваемого общественно полезного труда.

В качестве волонтеров студенты могут оказывать помощь представителям государственных органов в детских домах, домах престарелых, образовательных и иных социальных учреждениях. Основные направления проектов – инклюзивное образование, репетиторство (казахский язык, английский язык, компьютерная грамотность), работа с несовершеннолетними детьми девиантного поведения, организация дворовых и спортивных клубов, а также социальная работа с пожилыми людьми.

– Проект разработан в рамках поручения Президента РК. Его основная цель – привлечение студентов к волонтерству и воспитание у них активной жизненной позиции, – рассказывает главный специалист отдела работы с молодежью управления внутренней политики Мангистауской области Кайрат Батыркожаев. – Основными участниками проекта выступают местный исполнительный орган, который следит за предоставлением площадок со стороны государственных учреждений, а также вузы, которые несут ответственность за регистрацию студентов.

Тематический модуль размещен на единой интернет-платформе волонтеров Qazvolunteer.kz, которая позволяет взаимодействовать участникам волонтерской деятельности – работодателю и соискателю. На платформе любой желающий может пройти онлайн-регистрацию и присоединиться к волонтерской деятельности. Студент может регистрироваться в модуле с помощью профиля в социальных сетях «Фейсбук» или «Вконтакте». В 2019 году в рамках проекта на платформе зарегистрировалось 112 студентов Yessenov University, в текущем году квота выделена для 569 студентов. Ожидается, что на следую­щем этапе к проекту могут быть подключены учащиеся колледжей.

На единой онлайн-платформе студенты регистрируются в качестве волонтеров, а представители государственных органов предоставляют свои проекты и вакантные места. Если в ходе онлайн-собеседования выясняется, что их цели у сторон совпадают, начинается сотрудничество.

– Второй год мы обучаем молодых людей волонтерской деятельности на базе Yessenov University. Они обучаются профессионально: 7 недель теории, а также 8 недель практических занятий. При кафедре функ­ционирует Центр служения обществу, где студенты проходят практику волонтерской деятельности, – сообщила заведующая кафедры «Ассамблея народа Казахстана» Yessenov University Алтынай Мамбетова. – Молодые люди готовы подключиться к реализации важных социальных задач, но организаторы площадок (работодатели. – Прим. автора) пока активность не проявили, вакантные места не создаются. А между тем это обоюдно выгодно. Кредиты оплачивает Министерство образования и науки РК совместно с АО «Финансовый центр». То есть для учреждений это дополнительная рабочая сила без лишних трат. Поэтому ждем предложений, хотим, чтобы госорганы создавали вакантные места.

Отметим, что в прошлом учебном году на базе вуза волонтерами обучились 1 200 студентов. Планируется, что в нынешнем году их будет более 1 500 человек.

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