Волшебство – своими руками

Городок Деда Мороза

Чем ближе Новый год, тем сильнее нам хочется верить в сказку. А вот карагандинец Валерий ­Рогалев создает ее своими руками, правда, в миниатюре. Недавно он закончил работу над большой инсталляцией, посвященной главному зимнему празднику, который вот-вот постучит в наши двери. Он создал сказочный городок уменьшенного размера, главным элементом которого стал деревянный терем Деда Мороза.

Домик доброго волшебника украшен коньком, резными наличниками и припорошен снегом, сделанным из синтепона. Вот сказочный старичок в зеленой шубе стоит на крыльце и поглядывает на часы, которые висят под двускатной крышей. Кажется, как только они пробьют 12, Дедушка Мороз сядет в свои сани и полетит развозить детям подарки. Его оленья упряжка уже готова, она «припаркована» возле терема.

– И терем Деда Мороза, и домики, и горка – все сделано из фанеры с помощью лазерной резки, – показывает и рассказывает мастер Валерий Рогалев. – Делать их мне помогают друзья, с которыми познакомился в процессе создания своих предыдущих инсталляций. Сначала описываю им домик, который хочу получить, они создают эскиз на компьютере, а потом вырезают его из фанеры по деталям с помощью лазера. Я собираю их, как конструктор.

Вокруг терема автор расположил тематические мини-зоны. Вот деревянный трехэтажный маяк. От него идут лестницы, спускаясь к озеру, где на коньках вокруг елки катается детвора.

Вот концертный зал, где проходит новогодний утренник. Наружные стены Валерий Рогалев украсил снежинками, которые светятся в темноте. Возле дверей он поставил гномиков-стражей, а внутри устроил настоящий праздник. В центре зала установил искусственную елочку высотой около 20 см, которую заранее обмотал гирляндой. Вокруг нее мастер расположил фигурки Деда Мороза, Снегурочки, сказочных героев и детей, которые будто участ­вуют в представлении у елки.

Есть большая деревянная горка, на которой катаются дети. Вот зимний городок с домиками, припорошенными искусственным снегом. А это стоянка жителей крайнего севера – с чумом, санями и северными оленями. Жилище чукчей мастер сделал из коротких веток, обмотав их кусочками войлока и меховой ткани. Оленями стали фигурки животных из магазина игрушек. А жителей крайнего севера «сыграли» плас­тиковые человечки, которым карагандинец сшил миниатюрные шубы и шапки.

– Когда работаю над инсталляцией, всегда задействую подручные средства. Например, коробка из-под обуви может стать прекрас­ным сараем, если в ней вырезать окошки и оклеить ее обоями с рисунком из кирпичиков, – отмечает наш герой. – Рулон обоев с разноцветными квадратиками может превратиться в дорожку из брусчатки. А голубой полиэтиленовый пакет, если его посыпать искусственным снегом, вполне может заменить ледяную гладь озера. В каждом предмете я вижу то, как его можно модифицировать и применить, поэтому ничего не выкидываю, а откладываю. Все может пригодиться.

Экспонаты из магазина игрушек

Новогодняя инсталляция, расцвеченная огоньками, выставлена в детской библиотеке имени Абая. Увидеть ее могут все желающие. Надо сказать, что это двенадцатое творение очумелых рук Валерия Рогалева. Свою первую композицию он создал в декабре 2022 года. Это был маленький городок гномиков, которые празднуют Новый год. Ею мастер украсил свою квартиру, создав атмосферу сказки. Вторая инсталляция тоже была посвящена Новому году. Ее центром стала детская железная дорога, где по кольцу бегал праздничный поезд на батарейках.

– Когда Новый год прошел, я разобрал инсталляцию, разложил все по коробкам и подумал: «Надо и на Наурыз сделать карагандинцам подарок», – продолжает Валерий Рогалев. – Поэтому весной решил создать аул в миниатюре. Поставил юрты, смастерил горы, речку, в которой рыбачили маленькие человечки, соорудил алтыбақан – качели, на которых катались дети. Возле юрт расставил столики и стулья, где сидели люди и ели национальные угощения – у меня в инсталляции были даже миниатюрные баурсаки и бешбармак. Их из пластилина лепила моя супруга Татьяна. Она разделяет мое увлечение: помогает мне делать мелкие детали.

Потом были инсталляции, посвященные Международному дню цирка, Дню защиты детей, Дню работников сельского хозяйства, Дню шахтера и Дню Победы. Ту, что была сделана к 9 Мая, Валерию ­Рогалеву разрешили выставить на всеобщее обозрение в фойе Дворца культуры горняков. Здесь центральным элементом стал монумент «Вечный огонь». К нему вела широкая аллея, по которой шли люди в военной форме и в гражданской одежде. Рядом умелец устроил парад военной техники, выстроив в ряд игрушечные танки, бронетранспортеры и установки залпового огня, которые мы привыкли называть «Катюшами».

– Где я все это взял? В магази­не игрушек! Подбирал по масштабу, чтобы было примерно 1:25, – рассказывает мастер. – Человечков покупаю онлайн в интернет-магазинах или заказываю, чтобы их для меня печатали на 3D-принтере. Одна фигурка высотой в девять сантиметров печатается около двух часов. Они получаются безликими, поэтому перекрашиваю их и одеваю. Например, чтобы создать фигурку ветерана, я сделал человечку седые волосы, нарисовал ордена и дал в руку палочку. С военными тоже пришлось повозиться: брал солдатиков, с которыми обычно играют дети, надевал им голубые береты и перекрашивал так, чтобы их форма была похожа на казахстанскую.

С особой тщательностью карагандинец делал инсталляции ко Дню шахтера. Первая была посвящена истории горняцкого труда. Здесь мастер создал старую шахту, из которой выходили кони, тянувшие за собой вагонетки с углем. Именно так это происходило в довоенное время, когда в рудниках не было ни электричества, ни комбайнов. Вторая инсталляция показывала труд горняков в современной механизированной шахте. Здесь Валерий Рогалев поставил бутафорский воздухоподающий ствол и пустил черный локомотив, который тащил за собой вагоны с настоящими угольками.

Подарок жителям Караганды

У нашего героя нет ни художественного, ни строительного образования. Он и его супруга – музыканты. Валерий играет на гитаре, руководит вокально-инструментальным ансамблем при Дворце культуры горняков. Татьяна – скрипачка, радует своим творчеством зрителей Карагандинского академического театра музыкальной комедии.

– Мечтаю, чтобы администрация Караганды предоставила мне в распоряжение выставочный павильон с большим подиумом, – делится мыслями с корреспондентом «Казправды» Валерий Рогалев. – Я бы делал там выставки на государственные и профессио­нальные праздники. Конечно, безвозмездно, как и сейчас это происходит. Никто мне деньги за мои инсталляции не платит, да я и не прошу. Все фигурки, домики, игрушки, гирлянды и украшения приобретаю за свой счет. Спасибо, что карагандинцы помогают.

Горожане, которые следят за творчеством Валерия, приносят ему ненужные игрушки. Старые машинки Валерий разбирает на запчасти и использует, когда нужно. Колеса пригодились, когда мастер создавал инсталляцию ко Дню работников сельского хозяйства. Фигурки хоккеистов из знакомой многим настольной игры тоже пришлись как нельзя кстати. Их Валерий поставил на лед замерзшего озера, возле елки, и получилось, что дети гоняют шайбу, радуясь наступающему Новому году.

Большинство же элементов для своих композиций мастер покупает – в магазинах игрушек, сувенирных лавках и у старушек, которые выносят из дома ставшие ненужными вещи своих внуков.

– У меня душа радуется, когда создаю свои инсталляции и вижу, что они нравятся людям, – говорит, улыбаясь, мастер. – В первую очередь люблю дарить карагандинцам подарки к тому или иному празднику. А еще пытаюсь показать взрослым, что своими руками можно сделать много интересного и отвлечь детей от смартфонов и компьютеров. Бывает, огорчаюсь от того, что какие-то элементы не помес­тились. Но тут же успокаиваю себя: «Ладно, в следующий раз сделаю еще лучше!»