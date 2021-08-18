Вопрос этот не стоит – МИД о прибытии афганских беженцев в Казахстан

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров в ходе брифинга прокомментировал рассылки в WhatsApp о том, что в Алматы и Шымкенте планируется прибытие афганских беженцев, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Касательно рассылок в WhatsApp мессенджере о том, что в Алматы или в Шымкент планируется прибытие афганских беженцев - это не соответствует действительности. Просим перепроверять информацию у местных органов и МИД. Вопрос этот не стоит. Если будет какой-то рейс - то только сотрудники ООН, которые работают в Афганистане, и при их официальном обращении", – пояснил спикер.
Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp распространяются слухи о том, что в Казахстан прибудут 70 000 граждан Афганистана. Первые 500 человек уже якобы прибыли в аэропорт Шымкента, еще 1 500 прилетят в ближайшие дни.