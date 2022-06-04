Вор-карманник каждый день выходил на "работу" в автобусы Алматы (видео)

Вора-карманник, орудовавший в автобусах, задержан в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейскими установлена причастность 25-летнего гражданина Б. к 17 карманным кражам.

"Последнее заявление к нам поступило 23 мая. Женщина сообщила, что неизвестный в автобусе 206 маршрута совершил кражу сотового телефона. После проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался житель Алматинской области. По словам полицейских, мужчина орудовал в основном в "часы пик", выходил на "работу" каждый день. В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. При задержании он пытался вскрыть себе вены. Эта попытка ухода от ответственности не увенчалась успехом: его жизни ничего не угрожает. По всем фактам зарегистрированы уголовные дела, они объедены в одно производство. Сейчас устанавливается причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений", – уточнил заместитель начальника Управления полиции Алмалинского района Владимир Решетников.





