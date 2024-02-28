Воровка, да на доверии

Общительная воровка выдавала себя за потенциальную покупательницу. Обходя прилавок за прилавком, она рассказывала продавцам, что хотела бы купить себе к предстоящему празднику. От предложений примерить то или иное кольцо не отказывалась. Наоборот, сама просила достать якобы понравившуюся вещь. А пока продавцы обхаживали клиентку, умудрялась незаметно стащить ювелирное украшение. В конце рабочего дня три продавца не досчитались золотых изделий, у каждой из них пропало по одному украшению. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 500 тыс. тенге.

Предприниматели обратились с заявлениями о краже в полицию. Личность вора оперативники Аль-Фарабийского РУП установили, изу­чив записи с камер видеонаблюдения. Злоумышленницей оказалась ранее неоднократно судимая за кражи жительница Алматы. Сотрудники правоохранительных органов задержали ее по месту жительства. Драгоценности она успела сбыть в ломбарды. Сейчас подозреваемая находится под стражей. В полиции не исключают ее причастность к другим аналогичным фактам краж.