Воровка, да на доверии

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Любовь Доброта

Алматинку, промышлявшую кражей золота на рынках Шымкента, задержала полиция.

фото из архива "КП"

Общительная воровка выдавала себя за потенциальную покупательницу. Обходя прилавок за прилавком, она рассказывала продавцам, что хотела бы купить себе к предстоящему празднику. От предложений примерить то или иное кольцо не отказывалась. Наоборот, сама просила достать якобы понравившуюся вещь. А пока продавцы обхаживали клиентку, умудрялась незаметно стащить ювелирное украшение. В конце рабочего дня три продавца не досчитались золотых изделий, у каждой из них пропало по одному украшению. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 500 тыс. тенге.

Предприниматели обратились с заявлениями о краже в полицию. Личность вора оперативники Аль-Фарабийского РУП установили, изу­чив записи с камер видеонаблюдения. Злоумышленницей оказалась ранее неоднократно судимая за кражи жительница Алматы. Сотрудники правоохранительных органов задержали ее по месту жительства. Драгоценности она успела сбыть в ломбарды. Сейчас подозреваемая находится под стражей. В полиции не исключают ее причастность к другим аналогичным фактам краж.

#полиция #Шымкент #кража #золото #воровка

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