Восьмилетний Носер Айдосулы исполняет эпосы и жыр-терме

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Алибек Байшуленов

Музыкальный талант мальчик унаследовал от своих знаменитых предков.

фото Багдата Есжанова

Впервые кызылординский жыршы-вундеркинд взял в руки домбру в два года, а спустя пять лет уже стал играть на большой сцене. Как уточнил отец Носера Айдос Рахметов, первый выход на публику в то время четырехлетнего малыша состоялся в 2019 году в День семьи. Тогда, в период пандемии, семья Рахметовых дала онлайн-концерт в социальной сети.

После отмены ограничений юный исполнитель фольклорных произведений стал участвовать в фестивалях и концертах, не раз выигрывал музыкальные конкурсы и смотры. Его «послужной список» стал пополняться наградами детских, молодежных и даже взрослых конкурсов. Он – обладатель Гран-при Республиканского конкурса молодых артистов «Түрленген Түркістан», международного конкурса «Астана-Мерей», Гран-при и номинации «Жыршы бала-2023» областного молодежного конкурса, призов областного фестиваля «Ботакан», телефестиваля «Балапан әлемі», ярмарки эпосов и легенд «Жыр күмбез», республиканского конкурса «100 қазақ әні», программы «Сыр сүлейін сұрасаң»... А недавно Носер выступил презентатором команды Кызылординской области на взрослом республиканском айтысе «Әділ сөздің алдаспаны» с акынами из Шымкента.

Носер – ученик 2 «Е» класса Школы им. Абая со специализированными классами для одаренных детей. С шести­ лет посещает кружок «Ән-терме» в Доме школьников и юношества в поселке Тасбогет, где с ансамблем традиционных певцов «Асыл мұра» выступает на концертах.

Как выразился юный исполнитель, ему нравится заучивать стихи под музыку.

– Когда я беру домбру, всегда волнуюсь. Ее звуки вызывают у меня в душе трепет. Я хочу выучить и запомнить много-много песен. Сейчас могу исполнить «Қазақтың бәрі туысқан», «16 қыз», «Тобылғы сай» и другие народные пес­ни. А еще я наизусть знаю почти все папины сочинения и несколько дастанов и терме, – говорит он.

Его первый педагог – дедушка Сандибек Рахметулы. К великому сожалению, аксакал умер в минувшем феврале в 100-летнем возрасте. Он был самым преданным слушателем и строгим критиком внука.

Сегодня у музыканта четыре домбры. Но самой счастливой считается первая, с надписью «Нөсер». Ее двухлетнему малышу смастерил и подарил известный ремесленник Биржан Дильманов. С этим инструментом он не расстается. Месяц назад за яркое выступление в командном айтысе новую домбру Носеру подарил заслуженный деятель Казахстана­ Аманжол Альтаев. А три года назад такое же благословение мальчик получил от мэтра казахского фольклора, знаменитого жырау и жыршы, заслуженного деятеля Казахстана Алмаса Алматова.

Носером гордятся педагоги. Как отметила заведующая Домом школьников Гаухар Кудайбергенова, преподавателей впечатляет талант и трудолюбие мальчика, его страстная увлеченность традиционным искусством. Благодаря этому Носер достиг потрясающих успехов. Отличная успеваемость у мальчика и в общеобразовательной школе. По словам классного руководителя Асии Райымбеккызы, все учителя ставят Носера в пример остальным. Он стал победителем городской олимпиады по математике, активист, участник всех культурных мероприятий.

Айдос Рахметов во всем поддерживает сына. Недавно мальчик сказал отцу, что хочет исполнять песни под сырнай – гармонь. Сказано – сделано. Известный жырау из Шиелийского района, последователь Нартая Бекежанова Нуртилек Актаев по видео научил Носера петь и играть на гармони. Любознательности мальчика нет границ, отмечает папа. Так, недавно набор инструментов юного музыканта пополнили гитара и кахон (ударный музыкальный инструмент).

Помимо музыки Носер увлекся верховой ездой. Отец купил ему лошадь. Носер сам ее кормит, ухаживает за ней. Другое увлечение – чтение научно-познавательной литературы. Он уже перечитал все книги с названиями «Нөсер», что в переводе с казахского языка означает «ливень». Недавно отец принес ему книгу о состоянии воды в природе, и уже через несколько часов мальчик рассказывал, откуда появляется облако, как идет дождь, почему вода замерзает на морозе и превращается в лед.

Носер Айдосулы – продолжатель прославленной династии Рахметовых из Жалагашского района. Имена мастеров устного народного и музыкального творчества известны далеко за пределами области. Всех их крепко связывает духовная и культурная преемственность поколений, традиции семейного воспитания, творческого развития детей. Как рассказал Айдос Рахметов, его отец Сандибек Рахметулы пел под домбру, мама Жамал Суйиншиаликызы слыла острословом, знала наизусть стихи известного казахского поэта-сатирика Шоны Смаханулы.

– Младший брат отца – Китарбек Рахметов был в известен в Приаралье под именем Сары-жырау. Именно он когда-то отвел меня за руку на учебу к Алмасу Алматову. Сары-жырау был учеником брата моей мамы – знаменитого жырау низовий Сырдарьи, признанного народного акына Абильды Жургенбаева. В свое время он участвовал в айтысе с самим Кененом Азербаевым. Абильда Жургенбаев был соратником и ведущим айтыскером в составе группы акынов-импровизаторов под началом Нартая Бекежанова. Сестра моего отца – Алия Рахметова была гитаристкой и вокалисткой известного казахстанского женского ансамбля «Айгуль». Одарены талантами и мои братья: Жолдас – поэт, Тахауи – солист оперного театра в Алматы, Олжас – автор книг, член Союза писателей, – перечисляет отец Носера.

 

Сам Айдос Рахметов – известный в республике акын-айтыскер, жырау, термешы. Более 15 лет преподает в Кызылординском музыкальном высшем колледже им. Казангапа по классу «Жырау». Его супруга Айнур Айжигиткызы тоже музыкант. Чета в 2001 году вместе окончила кафедру «Халык әні» музфака КГУ им. Коркыта-ата. Айнур прекрасная вокалистка, искусная термешы, не раз выигрывала республиканские смотры. Сейчас работает учителем музыки в Доме школьников. В роду у Айнур также есть известные мастера фольклора. В частности, любителям искусства хорошо знакомы имена ее младшего брата Укитая Ерниязова и сестры Гульмайры Айжигиткызы.

У Носера – четыре сестры. Коркем тоже жыршы, учится в Казахской нацио­нальной консерватории им. Курмангазы, Шапагат – в Казахском национальном университете искусств, а Булбул и Каусар – студентки Кызылординского педагогического высшего колледжа им. М. Маметовой.

– А кто дал малышу такое редкое имя – Носер? – спрашиваю Айдоса в завершение беседы.

– После четырех дочек я мечтал о сыне. И имя выбрал еще задолго до его рождения. Об этом знали родные. Когда у моего брата Олжаса родился сын, он попросил разрешения назвать его Носером. Но моя мама не дала согласия, напомнив о моей мечте. И она исполнилась 8 ноября 2015 года, и в тот день действительно шел ливень, – признался отец юного жыршы.

#музыка #школьник #талант #вундеркинд

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