Воспитанник школы-интерната умер в Семее

Как стало известно, мальчик потерял сознание во время обеденного приема пищи.

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В Семее умер воспитанник школы-интерната. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Arnapress.kz.

"Около 13:30 в школе-интернате № 6 Семея несовершеннолетний Кольцов Александр Сергеевич, 2010 года рождения, потерял сознание во время обеденного приема пищи, ему немедленно была оказана первая медицинская помощь, была вызвана "скорая помощь", однако ребенок умер до её прибытия", - сообщили в областном управлении образования.

В интернат мальчик был принят на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации Семея от 13 января 2016 года с диагнозом "легкая умственная отсталость", уточнили в пресс-службе.

"Мать ребенка − Кольцова Светлана Ивановна, работает уборщицей в КГУ СОШ № 9, имеет инвалидность по нарушению слуха и речи. Ребенок из неполной семьи. С понедельника по пятницу жил и учился в специальной школе-интернате № 6, по субботам и воскресеньям мать его забирала домой", - рассказали в облуправлении.

Заключение медицинской экспертизы: "Механическая асфиксия вследствие закрытия дыхательных путей пищевыми массами".

"По данному факту Ауэзовским отделом полиции начато досудебное расследование, в рамках которого назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела", - сообщили в ДП региона.