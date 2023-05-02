Детсад горел в Астане

Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

В столичном детском саду загорелась крыша, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны.

Пожар произошел 2 мая в частном детсаду по улице Хлудова, 1/1.

В 15:29 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на ЧП и уже через 7 минут на месте установили, что в 2-этажном дошкольном учреждении горит кровля.

К счастью, людей в здании не было. Воспитатели успели вывести на улицу 26 детей.

Пожарные работали по повышенному номеру вызова. Благодаря слаженным действиям 40 огнеборцев пожар на предварительной площади 300 квадратных метров удалось оперативно локализовать в 16:15 и потушить в 16:25. Было задействовано 13 единиц техники.

Жертв и пострадавших нет.

На месте находится руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям и столичного ДЧС.