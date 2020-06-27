Воспитывать любителей тоев и завезти лекарства в аптеки поручил Сапарбаев
Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев на очередном заседании оперативного штаба региона дал поручение решить вопрос нехватки лекарств в аптеках и училить разъяснительную работу с любителями проводить тои и праздники в период пандемии, передает Kazpravda.kz.
Как сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, глава региона дал задание ответственным ведомствам основательно подготовиться ко второй волне пандемии коронавируса. Он отметил, что не на должном уровне проводится и разъяснительная работа среди населения.
"Несколько дней назад стало известно, что житель Тараза несмотря на карантинные меры, провел торжество у себя дома, пригласив несколько десятков гостей. Беспечность людей можно объяснить лишь тем, что они не до конца осознают опасность коронавирусной инфекции. Ответственные ведомства должны отслеживать подобные факты и вовремя реагировать. Львиная доля работ по профилактике коронавируса приходится на департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг. Нужно быть на шаг впереди и предвидеть неожиданные ситуации. Только при организованной работе департамента вторая волна коронавируса не застанет нас врасплох", – сказал Бердибек Сапарбаев.
Также, по его мнению, эпидемиологическая ситуация ухудшается с одной стороны, из-за безответственности некоторых жителей, с другой – из-за пассивной деятельности мониторинговых групп.
"Члены специальных групп должны на постоянной основе проверять объекты, возобновившие свою деятельность, выявлять нарушения и работать вместе с судами, чтобы привлечь нарушителей к ответственности. Об этом говорится на каждом заседании оперативного штаба, да только воз и ныне там. Если вовремя выявлять объекты, не соблюдающие санитарные нормы, то, статистика случаев заражения вирусом не будет такой удручающей", - констатировал аким области.
Глава региона поручил также взять на контроль вопрос нехватки лекарств в аптеках.
"Люди стали закупаться впрок, боясь остаться без необходимых таблеток. К тому же, сами врачи рекомендовали принимать лекарства. Но как они будут лечиться, если лекарств нет? – задался резонным вопросом Бердибек Сапарбаев.
По словам руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Берика Жаркынбекова, 29 июня в область планируется организовать поставки противовирусных препаратов, жаропонижающих средств и антибиотиков. Отсутствующие в аптеках лекарства можно заменить аналогичными препаратами, которые имеются в наличии. Аким области поручил Берику Жаркынбекову провести соответствующую разъяснительную работу среди населения.
В Жамбылской области по данным на 26 июня, выявлены 647 случаев COVID-19. Кроме того, насчитывается 478 бессимптомных больных. Больше всего заболевших в Таразе, в Кордайском, Байзакском и Жамбылском районах.