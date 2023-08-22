Вот и лето прошло

К 1 сентября нынешнего года планируется ввести в эксплуатацию пять объектов образования на 2 092 места в селах Целиноградского, Аршалынского, Аккольского районов, а также в городах Кокшетау и Косшы. Сдача в эксплуатацию новых школ как раз и позволит покончить с трехсменным обучением в Косшы и в селе Жибек Жолы Аршалынского района, а значит, и в облас­ти, отметил на брифинге в РСК руководитель областного управления образования Шокан Оразалин.

– В нашем пристоличном регионе самый большой прирост учащихся за счет миграции людей. К примеру, если в Целиноградском районе три года назад насчитывалось около 14 тысяч детей, то сегодня уже порядка 21 тысячи школьников. Поэтому над районом угроза трехсменного обучения довлеет всегда, – отметил он.

В Акмолинской области планируется возведение 18 комфортных школ. Ну а пока из 536 государственных школ 352 – это малокомплектные.

Отметим, что в новом учебном году в 542 школах области сядут за парты 137 тыс. учащихся, из которых 14 359 – первоклассники.

В целом на капитальный и текущий ремонт 101 объекта образования выделено 9,3 млрд тенге. Причем впервые капитальный ремонт ведется сразу в 44 школах региона на 8,6 млрд тенге. Ожидается, что подрядчики завершат работу до начала учебного года. Но на сегодня, отметил спикер, капремонт окончен в четырех школах, текущий – в 38. Есть угроза, что семь школ строители могут не успеть сдать вовремя, в четырех этот риск довольно велик. Причины объективны: ПСД разрабатывалась до удорожания стройматериалов. Кроме того, во время демонтажа некоторых зданий, не видевших ремонта 50–60 лет, появляется новый объем работ, не предусмотренный в ПСД, это требует дополнительного времени и средств.

По словам Шокана Оразалина, при таком неблагоприятном раскладе управление образования решит вопрос с временным подвозом детей в близлежащие школы либо двухсменным обучением. А где-то придется обустроить временные места для занятий в домах культуры, детских садах.

В текущем году продолжается строительство 12 школ на 5 552 места в районах и городах региона. Приняты дополнительные меры для безопасности объектов образования. На эти цели направлено более 600 млн тенге.

Важным продолжает оставаться вопрос обеспечения школ педагогическими кадрами. В этом году в организации образования области прибыли 154 выпускника. При этом дефицит учительских кадров в регионе составляет порядка 200 человек.

Что касается питания школьников, организовано оно во всех школах области. В текущем году по поручению Главы государства решением сессии областного мас­лихата дополнительно выделено 1,4 млрд тенге на обеспечение бесплатного питания учащихся начальных классов. Таким образом, с 1 сентября 2023 года все учащиеся начальных классов, а это более 59 тыс. детей, будут питаться бесплатно. Добавим, что с 1 июля нынешнего года бесплатным питанием обеспечены дети из социально уязвимых слоев населения в дошкольных организациях образования.

В новом 2023–2024 учебном году приобретаются электронные учебники по предмету «Цифровая грамотность» для учащихся ­1–2-х классов и учебники по предмету «Русский язык» для 2-го класса с казахским языком обучения, а также методическая литература по предметам «ИЗО» и «Технология». Также производится дозакуп учебников для 1–11-х классов по потребности в связи с увеличением контингента и учебной литературы по инклюзивному образованию. Кроме того, на пополнение фондов школьных библиотек художественной литературой выделено 180 млн тенге. Всего на приобретение учебников и учебно-методических комплексов предусмотрено 906,7 млн тенге.

В 32 колледжах 17 тыс. студентов, или более 80%, обучаются на бесплатной основе. В новом учебном году в рамках госзаказа 5 800 выпускников школ начнут осваивать востребованные специальности. А в рамках целевого государственного заказа по заявкам предприятий в колледжи будут приняты не менее 500 студентов, за которыми закрепятся рабочие места.

Было отмечено, что колледжи области сотрудничают с более чем 500 предприятиями, которые в свою очередь участвуют в разработке образовательных программ в рамках академической самостоятельности.

Продолжится работа по увеличению охвата студентов дуальным обучением. Сегодня данная технология внедрена в 28 колледжах с охватом около 4 тыс. студентов.

Решается проблема нехватки мест в студенческих общежитиях. Для этого в областном центре ведется строительство четырех общежитий по 300 мест каждое для Высшего технического колледжа, Кокшетауского Высшего казахского педагогического колледжа им. Ж. Мусина, Высшего колледжа культуры им. Акана серэ. Начато строительство общежития на 500 мест Высшим многопрофильным колледжем гражданской защиты.