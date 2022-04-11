Свежий выпуск
​​​​​​​Воздушной гавани – от нефтяников
Фарид Юмашев

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) объявила об успешной сдаче в эксплуатацию нового терминала международного аэропорта в Уральске.

28 марта Правительство РК подписало постановление о присвоении международному аэропорту в Уральске имени легендарной уроженки Западного Казахстана, Героя Советского Союза Маншук Маметовой.

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители области и крупнейшей компании-инвестора, включая подрядные организации, а также представители общественности Уральска.

Приветствуя собравшихся, аким Западно-Казах­станской области Гали Искалиев, в частности, сказал о том, что открытие нового терминала международного аэропорта – значимое событие не только для региона, но и всей страны.

– Терминал представляет собой сложный объект, и я особенно горжусь тем, что он был возведен силами местных строительных компаний. Надеюсь, новый терминал будет способствовать дальнейшему развитию и процветанию нашей области, даст мощный импульс развитию туризма, увеличит авиа- и пассажиропоток, откроет новые меж­дународные маршруты, – подчеркнул Гали Искалиев.

Генеральный директор КПО Джанкарло Рую подчеркнул, что завершение этого важного проекта стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству и партнерским отношениям, сложившимся между КПО и руководством области.

– КПО деятельно участ­вует в осуществлении социальных проектов на территории Западно-Казах­станской области. Общая сумма инвестиций, направленных компанией на развитие социальной инфраструктуры региона на сегодня превышает 455 млн долларов. Мы и в дальнейшем будем укреп­лять сотрудничество с уполномоченными органами республики, исходя из нашего общего стремления к обеспечению максимальной отдачи от освоения Карачаганака в интересах всех жителей региона и с учетом задач по устойчивому развитию, – заявил Джанкарло Рую.

Новый терминал возведен в соответствии с международными стандартами и с использованием современных технологий. Его пропускная способность рассчитана на 200 пассажиров в час, а годовой объем авиаперевозок – до 600 тыс. пассажиров.

Популярное

Все
Дежурные ЦОНы возобновили работу в Казахстане
Раскол народных избранников на два лагеря впервые произошел в маслихате Жамбылской области
Готовы ли казахстанцы к росту цены на муку со 115 до 155 тенге?
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 апреля
Видео с мертвой рыбой в водоеме Ботанического сада прокомментировал акимат Нур-Султана
Аружан Саин эмоционально выразила свою позицию по ситуации с детскими секциями и кружками
Электронные автобусные таблички установили в Кызылорде, но почему они не работают?
Работать в убыток глупо. Но кто автор этой глупости?
"Перепутавшую" детскую площадку со стоянкой автоледи наказали в Алматы - видео
Тамара Дуйсенова вновь стала главой Минтруда
Зерновой замес
Ребенка сбили на "зебре" в Актау: пострадавший находится в коме – СМИ
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
Хадж в этом году сможет совершить один миллион паломников
Как уничтожаются наркотики, показали полицейские
Парень сорвался с аттракциона в Шымкенте
​​​​​​​Поддать газу!
Зерновой замес
Мошенники обманули более 100 крестьянских хозяйств в Карагандинской области
​​​​​​​Воздушной гавани – от нефтяников
10 апреля 2022
Сказать «нет» беспечности
Общественный резонанс помог решить проблему яхт-клуба в Актау
Паруса не опускать!
Казахстанские грузы будут попадать в Европу, несмотря на геополитический кризис
Головкин сместил Канело с первого места в рейтинге лучших боксеров мира
Транзитные мосты содружества
Поддержать, а не критиковать
Наследие Мустафы Шокая обсудили в Нур-Султане
Предвестник независимости
Нападавшие не останавливались ни перед чем – ветеран полиции о январских событиях в Казахстане
Не предавать память невинно погибших
Новые реформы должны укрепить Казахстан перед внешними и внутренними вызовами
Открытый новый Казахстан
По списку или персонально?
Казахстан снимает ограничения по границе с тремя странами
Почти половина игрушек в казахстанских магазинах оказалась опасной для детей
Девочка-пешеход погибла в ДТП в Алматы
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Министр обороны проверил подразделения РгК "Восток"
"Водитель не стал ждать": беременная актюбинка выпала из автобуса
10 апреля 2022
Грузовик сорвался в ущелье в Алматинской области, погиб водитель
Выборы президента проходят во Франции
"Не бойтесь высказывать свое мнение" – глава "Самрук-Казына" молодым резервистам
Жителей села Речное эвакуировали из-за паводков в ВКО
Груженная бытовой техникой фура из России сгорела в Туркестанской области
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 апреля
Оставление скота без присмотра ведет не только к кражам, но и к гибели людей
09 апреля 2022
Внедорожник застрял посреди бурной реки в Талдыкоргане – видео
Перспективы развития Национального военно-патриотического центра обсудили в Нур-Султане
Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула
Более 20 школ оштрафовали из-за наружных туалетов в Туркестанской области
Неизвестные сообщили о взрывном устройстве на борту самолета Минск – Нур-Султан
Могут ли санкции против дочерних российских банков повлиять на казахстанские БВУ, разъяснил финрегулятор
Посол Казахстана встретился с Президентом США
Незаконное майнинговое оборудование обнаружили в ТРЦ Нур-Султана - видео
Сводит на нет работу по увеличению доходов казахстанцев – Смаилов о росте цен на продукты
Военные моряки в ходе учения «Батыл Тойтарыс - 2022» выполняют задачи в Каспийском море
Грузовые вагоны сошли с рельсов в ВКО
Молодых супругов нашли повешенными в Капшагае

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Информация должна быть доступной
Свежий выпуск
​​​​​​​Поддать газу!
Свежий выпуск
С избирателями о выборах
Свежий выпуск
Запрос на открытость
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021