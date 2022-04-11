Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) объявила об успешной сдаче в эксплуатацию нового терминала международного аэропорта в Уральске.

28 марта Правительство РК подписало постановление о присвоении международному аэропорту в Уральске имени легендарной уроженки Западного Казахстана, Героя Советского Союза Маншук Маметовой.

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители области и крупнейшей компании-инвестора, включая подрядные организации, а также представители общественности Уральска.

Приветствуя собравшихся, аким Западно-Казах­станской области Гали Искалиев, в частности, сказал о том, что открытие нового терминала международного аэропорта – значимое событие не только для региона, но и всей страны.

– Терминал представляет собой сложный объект, и я особенно горжусь тем, что он был возведен силами местных строительных компаний. Надеюсь, новый терминал будет способствовать дальнейшему развитию и процветанию нашей области, даст мощный импульс развитию туризма, увеличит авиа- и пассажиропоток, откроет новые меж­дународные маршруты, – подчеркнул Гали Искалиев.

Генеральный директор КПО Джанкарло Рую подчеркнул, что завершение этого важного проекта стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству и партнерским отношениям, сложившимся между КПО и руководством области.

– КПО деятельно участ­вует в осуществлении социальных проектов на территории Западно-Казах­станской области. Общая сумма инвестиций, направленных компанией на развитие социальной инфраструктуры региона на сегодня превышает 455 млн долларов. Мы и в дальнейшем будем укреп­лять сотрудничество с уполномоченными органами республики, исходя из нашего общего стремления к обеспечению максимальной отдачи от освоения Карачаганака в интересах всех жителей региона и с учетом задач по устойчивому развитию, – заявил Джанкарло Рую.

Новый терминал возведен в соответствии с международными стандартами и с использованием современных технологий. Его пропускная способность рассчитана на 200 пассажиров в час, а годовой объем авиаперевозок – до 600 тыс. пассажиров.