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Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане

Воздушный шар в момент спуска упал вместе с пассажирами в городе Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».  

6 июля возле ТРЦ «Керуен» в момент спуска воздушного шара к земле из-за резкого порыва ветра произошел наклон купола, сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

«Жертв и пострадавших нет. В службу 112 информация по данному случаю не поступала», - прокомментировали в ведомстве.

В ДЧС отметили, что ранее было оповещение о штормовом предупреждении на 6 июля и попросили прислушиваться к рекомендациям.


 

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Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
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