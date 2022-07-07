Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане

Воздушный шар в момент спуска упал вместе с пассажирами в городе Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

6 июля возле ТРЦ «Керуен» в момент спуска воздушного шара к земле из-за резкого порыва ветра произошел наклон купола, сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

«Жертв и пострадавших нет. В службу 112 информация по данному случаю не поступала», - прокомментировали в ведомстве.

В ДЧС отметили, что ранее было оповещение о штормовом предупреждении на 6 июля и попросили прислушиваться к рекомендациям.



