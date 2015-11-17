Политика
Вознаграждение в $50 млн объявлено за сведения о причастных к взрыву на борту А321
Российские власти объявили вознаграждение в $50 млн за информацию о причастных к теракту на борту лайнера А321 авиакомпании "Когалымавиа", потерпевшего крушение на Синайском полуострове, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что "в результате расследования причин авиакатастрофы самолета А321, выполнявшего рейс №9268 Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург, установлено, что воздушное судно потерпело крушение в результате приведения в действие взрывного устройства, что квалифицировано, как теракт".

"Федеральной службой безопасности и правоохранительными органами РФ осуществляются меры к розыску лиц, причастных к данному преступлению. За предоставление сведений, способствующих задержанию преступников, будет выплачено вознаграждение в размере 50 миллионов долларов США", – сообщили ведомстве.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о том, что "можно однозначно сказать, что это террористический акт". По его словам, на обломках и вещах обнаружены следы взрывчатого вещества иностранного производства.

"По оценке наших специалистов, на борту воздушного судна в полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, в результате чего произошло "разваливание" самолета в воздухе, чем объясняется разброс частей фюзеляжа самолета на большом расстоянии", – сказал глава ФСБ.

Он пояснил, что были проведены исследования личных вещей, багажа и частей лайнера, потерпевшего крушение в Египте 31 октября.

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