Полиция Кызылординской области ищет подозреваемых в убийстве и изнасиловании

Департамент полиции Кызылординской области разыскивает троих мужчин, подозреваемых в убийствах и изнасиловании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона

Фото: пресс-служба ДП Кызылординской области

Так, разыскиваются Исабаев Ерлан Утегенович 08.02.1974 года рождения и Еспамбетов Азамат Куандыкович 10.06.1980 года рождения, подозреваемые в преступлениях по части 2 уголовной статьи «Убийство».

Беглого Мұхамедияра Дамира Русланұлы 20.04.1996 года рождения подозревают в изнасиловании (часть 3 уголовной статьи 120).

«За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемых предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется. Если вы владеете какой-либо информацией, просим сообщить по телефонам: 8 (7242) 29-70-10, 29-57-07, 8-701-369-55-35 либо 102», – обратились в ДП области к казахстанцам.