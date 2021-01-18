Каждый, кто сталкивался с лечением и реабилитацией детей с ограниченными возможностями, знает: решающую роль играют системность и позитивный настрой как маленьких пациентов, так и специалистов. Причем, дорог каждый день.

В Аягозском детском центре специальных социальных услуг у инструктора ЛФК Жайдарбека Куйкалакова свой подход. Он разработал программу с учетом имеющихся тренажеров и заболеваний воспитанников. Смысл в следующем: упражнения постепенно меняются от легких к более сложным, а регулярная физическая нагрузка укрепляет мышечные ткани, сухожилия, помогает включить все функции организма. В итоге у детей восстанавливаются двигательные возможности.

– Чем раньше воспитанникам назначают лечебную физкультуру, тем быстрее они прогрессируют, – отмечает председатель эксперт­ной группы по делам инвалидов регионального Общественного совета Ольга Кузовлева. – Залог успеха – постоянные занятия.

А это возможно при упорном труде и большой любви к детям.

За короткое время Жайдарбек Куйкалаков смог поставить на ноги троих ребят. Мальчика Димаша в свое время сочли бесперспективным и поместили в паллиативное отделение. Благодаря занятиям с инструктором он поднялся!

И сегодня ребенок живет с мамой, его забрали в родную семью.

Начал ходить и даже пытается танцевать Даниил Беккер. Подрос­ток попал в интернат в 11 лет в изможденном состоянии, отставал в развитии. Сегодня он быстро прогрессирует, и специалисты это связывают именно с занятия­ми ЛФК.

– Жайдарбек работает в центре 12 лет, и то, что он делает, является самым главным, – отметила представитель Общественного совета. – Он возвращает детям здоровье и возможность жить нормальной жизнью. Радостно видеть, что ребята со сложными диагнозами встают на ноги. Это значит, что шансы у них есть. Нужно не опускать руки.

Сейчас в Аягозском центре находятся 96 детей, больше 60 из них – сироты. На каждого ребенка составлена персональная медицинская карта, в которую внесены назначения врачей, а также результаты занятий со специалистами.

В соответствии с рекомендациями диетолога разработаны персональные меню с учетом необходимой калорийности.

По словам Ольги Кузовлевой, побывавшей в специализированном заведении, коллектив работает вахтовым методом: смена длится две недели, затем заступают сотрудники с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Таким образом, воспитанникам обеспечена санитарная безопас­ность. Как заверила общественница, на сегодня Аягозский детский спеццентр – территория без COVID-19.